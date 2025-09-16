szeptember 16., kedd

Közlekedés

1 órája

Lezárták az utat, felülírták a menetrendet

Címkék#Szarvas#buszjárat#útlezárás#menetrend

Az útlezárás 35-40 napig lesz érvényben, amíg a munkálatok tartanak. A két város közötti buszjárat ebben az időszakban megváltozott menetrenddel közlekedik.

Szabó Tímea

Ahogy korábban is megírtuk, várhatóan több mint egy hónapon át útlezárásra és megváltozott menetrendre lehet számítani a vármegyében. Az útlezárás a Szarvas-Szentes buszjáratot érinti, néhány megálló ki is marad ebben az időszakban, a buszok terelőúton közlekednek. 

Megváltozott menetrenddel jár a buszjárat
A fontos buszjárat egy egész hónapon át megváltozott menetrenddel közlekedik. 
Fotó: Illusztráció: MW

Módosított menetrend szerint közlekedik a buszjárat

A mavcsoport.hu is tájékoztatta a lakosságot, hogy az említett dátumtól visszavonásig építési munkálatok miatt lezárják a Szentest és Szarvast összekötő út egy részét, ezért az autóbuszok módosított rend szerint járnak. A forgalmi rend változás több buszjáratot is érint.

A 1375-ös járatszámú, Miskolcra közlekedő és az 1516-os Szegedre közlekedő távolsági buszok terelve közlekednek és hosszabb menetidővel kell számolni. A Kajánújfalu, Kereszt utca és a Szentes, Belsőecser megállók emiatt kimaradnak. 

Az 5120-as buszok három útvonalon közlekednek majd. A Szentest Szarvassal összekötő buszok Kunszentmártonnál kerülnek, így Szentes, Kunszentmártoni elágazás és Szarvas, Autóbusz-állomás között nem állnak meg. Egyes járatok  Szentes felől csak CserebökényigSzarvas felől pedig csak Szarvas, Káka megállóig közlekednek. 

Így ezek a megállók szintén kimaradnak a két város között: 

  • Szentes, Kiss-tanya,
  • Szentes, Rónyai-tanya,
  • Szentes, Öntözőcsatorna,
  • Szarvas, Kacskovics major,
  • Szarvas, Kísérleti telep.

Ezeken a megállókon a buszok nem állnak meg a munkálatok ideje alatt, az érintett szakaszon teljes útzár lesz érvényben, így a környéken a közlekedést máshogy kell megoldani. A lezárás alatt egyes járatok más időpontban közlekedhetnek. A megállóhely szerinti módosított menetrendet itt böngészheti át.

 

 

 

