Ösztöndíjjal segítik a fiatalokat Békéscsabán

Azt írta, hogy 2021 óta minden évben részt vesz Békéscsaba a programban. Az előző évben összesen 48 fiatal kapott ösztöndíjat: 45-en felsőfokú tanulmányokat folytattak, míg hárman érettségi előtt álltak. A következő tanévben 10 millió forinttal segítik a békési vármegyeszékhelyen a diákokat.