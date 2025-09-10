Bursa Hungarica
Ösztöndíjjal segítik a fiatalokat Békéscsabán
A most indult, 2025/2026-os tanévben is csatlakozik a békéscsabai önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz, ezzel támogatva a rászoruló családok tanulóit – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán.
Továbbra is kapnak Bursa Hungarica ösztöndíjat a rászoruló békéscsabai egyetemista, főiskolás fiatalok
Fotó: Shutterstock
Azt írta, hogy 2021 óta minden évben részt vesz Békéscsaba a programban. Az előző évben összesen 48 fiatal kapott ösztöndíjat: 45-en felsőfokú tanulmányokat folytattak, míg hárman érettségi előtt álltak. A következő tanévben 10 millió forinttal segítik a békési vármegyeszékhelyen a diákokat.
