Ettől mindenkinek leesik az álla: ezt mondták az amerikaiak a gyulai étteremről

A gyulai Mexicali Burrito Bár szombaton számolt be arról a Facebook-oldalán, hogy a nap meglepetésvendégei egyenesen az Egyesült Államokbeli Texas államból érkeztek, vagyis éppen a Tex-Mex ízek otthonából!

„Örömünkre szolgált vendéül látni őket, elismerésüket 5*-os értékeléssel fejezték ki.” – számolt be a fejleményekről a Mexicali Burrito Bár.

Hibátlanra értékelték a texasi vendégek a Mexicali Burrito Bárt. Fotó: Mexicali Burrito Bár

A Mexicali Burrito Bár kimagasló értékeléssel rendelkezik

Korábban írtunk arról, hogy országos szinten is az egyik legmagasabb értékeléssel rendelkezik az étterem a Google-on és a Facebookon is, nem véletlen, hogy a texasiaknak is bejött. Békés vármegye egyetlen mexikói-amerikai street food éttermének finomságait nem csak a hazai, hanem külföldi, még a mexikói vendégek is örömmel fogyasztják, és most kiderült, az amerikaiaknak is bejönnek a finomságok.

Vágréti György a mexikói-amerikai street food étterem, a gyulai Mexicali Burrito Bár vezetője, társtulajdonosa elmondta, az étlapjukon burrito, quesadilla, chimichanga egyaránt szerepel, amit tetszőleges hússal, csirkemellel, kolbászhússal és marhahússal, chili con carne-val kínálnak.

– Hat-hétféle chilit tartunk, amelyeket helyből, Újkígyósról és Orosházáról szerzünk be. A mexikói fűszereket egy erre specializálódott exportőrtől vásároljuk, az alapanyagokat pedig minden reggel frissen veszem meg – fogalmazott. A vendégek egyébként minden ízt nagyon kedvelnek, de a

csirkehúsos quesadilla,

a csirkés burrito

és Mexikali quesadilla talán a legnépszerűbb.

Íme az egyik különleges ítész, Thomas Mcdonnel értékelése:

– Nagyszerű ételek, nagyszerű személyzet, tökéletes otthoni ízek. Teaxas által jóváhagyva. Étel: 5, Szolgáltatás: 5, hangulat: 5.

Különös posztról is írtunk

Korábban arról is írtunk, hogy a Mexicali Burrito Bár egy különös poszttal rukkolt elő, amelyben egy elveszett csipogó után kutatnak. Az „1-es számú csipogó” egy elvitelre kért chimichangával távozott – és azóta se kép, se hang...

„Több mint egy hete várunk vissza 1-es számú csipogó, egy elvitelre kért chimichangával mentél el szó nélkül... Nélküled semmi sem a régi, várunk haza mert hiányzol a családból” – írták a Facebook-oldalukon.