Meglepetéssel várták a kerékpárosokat négy helyszínen – videóval, galériával

Az autómentes hét keretében tartott keddi bringás reggeli során összesen 1500 – sajtos péksüteményt, müzliszeletet és almát tartalmazó – csomagot osztottak ki Békéscsaba négy helyszínén, vagyis

Az Andrássy úton hamar elfogytak a bringás reggelik, 500 csomagot osztottak ki. Fotó: Dinya Magdolna

az Andrássy úton,

a Szent István téren,

a Lencsési lakótelep elején, a körgátnál,

a repülőhíd város felőli oldalán.

Hamar elfogytak a bringás reggelik Békéscsaba mind a négy helyszínén

Az önkormányzat által szervezett akciót az időjárás is a kegyeibe fogadta, így minden helyszínen hamar elfogytak a pakkok. A tapasztalatok szerint a kerékpárosok egy része számított is arra, hogy kap bringás reggelit, másik része viszont meglepődött a kedvességen.

Meglepetéssel várták azokat, akik kerékpárral indultak iskolába, munkába. Fotó: Dinya Magdolna

Mindenki mosollyal köszönte meg a csomagot

Kedvezőek voltak a visszajelzések, mindenki mosollyal köszönte meg a bringás reggelit – ismertette Varga Tamás alpolgármester, aki a Lencsési lakótelepen szintén részt vett az osztásban. Hangsúlyozta, hogy a kerékpározás

egyrészt a mozgás révén jót tesz az egészségnek,

másrészt környezetvédelmi szempontból is hasznosabb, mint autóba szállni.

Békéscsaba folyamatosan fejleszti a kerékpárút-hálózatot

Elmondta, hogy az önkormányzat pályázati források bevonásával folyamatosan fejleszti a kerékpárút-hálózatot. A TOP Plusz keretében most indul egy beruházás, amelynek köszönhetően újabb szakaszokat építenek, pótolva a hálózatból hiányzó részeket, ezzel komfortosabbá téve a biciklis közlekedést; illetve meglévő szakaszokat korszerűsítenek több helyszínen.

Arra is ügyel a város, hogy legyen elég biciklitároló

Varga Tamás alpolgármester hozzátette, hogy a kerékpáros infrastruktúra másik fontos eleme a kerékpárút-hálózat mellett az, hogy legyenek biciklitárolók. A város erre ugyancsak kiemelt figyelmet fordít, hiszen folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb igények, és megjegyezte, hogy a Lencsési lakótelepen, a választókerületében hamarosan sikerül is elérni azt a célt, hogy minden társasháznál legyen közterületi kerékpártároló.

A közlekedési morálon van mit fejleszteni, fontos az odafigyelés

Az Andrássy út az ország legforgalmasabb kerékpárút-szakasza egyes felmérések szerint. Itt, a Kirándulók című szobornál pakolt ki a Fenntartható Térségért Alapítvány, a FETA.