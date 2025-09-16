2 órája
Meglepetéssel várták a kerékpárosokat négy helyszínen – videóval, galériával
Békéscsaba négy helyszínén meglepetéssel várták azokat, akik kerékpárral indultak iskolába, munkába. Az autómentes hét keretében rendezett keddi bringás reggeli során összesen 1500 csomagot osztottak ki, amelyeket mosollyal köszöntek meg a biciklisek.
Az autómentes hét keretében tartott keddi bringás reggeli során összesen 1500 – sajtos péksüteményt, müzliszeletet és almát tartalmazó – csomagot osztottak ki Békéscsaba négy helyszínén, vagyis
- az Andrássy úton,
- a Szent István téren,
- a Lencsési lakótelep elején, a körgátnál,
- a repülőhíd város felőli oldalán.
Hamar elfogytak a bringás reggelik Békéscsaba mind a négy helyszínén
Az önkormányzat által szervezett akciót az időjárás is a kegyeibe fogadta, így minden helyszínen hamar elfogytak a pakkok. A tapasztalatok szerint a kerékpárosok egy része számított is arra, hogy kap bringás reggelit, másik része viszont meglepődött a kedvességen.
Mindenki mosollyal köszönte meg a csomagot
Kedvezőek voltak a visszajelzések, mindenki mosollyal köszönte meg a bringás reggelit – ismertette Varga Tamás alpolgármester, aki a Lencsési lakótelepen szintén részt vett az osztásban. Hangsúlyozta, hogy a kerékpározás
- egyrészt a mozgás révén jót tesz az egészségnek,
- másrészt környezetvédelmi szempontból is hasznosabb, mint autóba szállni.
Békéscsaba folyamatosan fejleszti a kerékpárút-hálózatot
Elmondta, hogy az önkormányzat pályázati források bevonásával folyamatosan fejleszti a kerékpárút-hálózatot. A TOP Plusz keretében most indul egy beruházás, amelynek köszönhetően újabb szakaszokat építenek, pótolva a hálózatból hiányzó részeket, ezzel komfortosabbá téve a biciklis közlekedést; illetve meglévő szakaszokat korszerűsítenek több helyszínen.
Arra is ügyel a város, hogy legyen elég biciklitároló
Varga Tamás alpolgármester hozzátette, hogy a kerékpáros infrastruktúra másik fontos eleme a kerékpárút-hálózat mellett az, hogy legyenek biciklitárolók. A város erre ugyancsak kiemelt figyelmet fordít, hiszen folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb igények, és megjegyezte, hogy a Lencsési lakótelepen, a választókerületében hamarosan sikerül is elérni azt a célt, hogy minden társasháznál legyen közterületi kerékpártároló.
A közlekedési morálon van mit fejleszteni, fontos az odafigyelés
Az Andrássy út az ország legforgalmasabb kerékpárút-szakasza egyes felmérések szerint. Itt, a Kirándulók című szobornál pakolt ki a Fenntartható Térségért Alapítvány, a FETA.
Egyre tudatosabbak a békéscsabaiak, voltak, akik jelezték, hogy direkt, környezetvédelmi szempontok miatt döntöttek a kerékpár mellett az autó helyett – mondta Gyebnár Emőke programszervező. A közlekedési morálon szerinte van továbbra is mit fejleszteni, fontos lenne az Andrássy úton is, hogy a bringások és az e-rolleresek jobban figyeljenek egymásra.
Bringás reggeliFotók: Dinya Magdolna
Szeptember 22-én jön a critical mass a Szent István téren
Elmondta, hogy szeptember 22-én, hétfőn 16 órától egy nagyszabású programmal készülnek a Szent István téren az autómentes hét keretében. Lesznek kerékpáros programok, játékok, a kisgyermekeknek kismotoros, futóbiciklis, rolleres versenyt szerveznek. A szokványos bringaemelés 18 órakor lesz, ezt követően jön a critical mass, a kerékpáros felvonulás, a résztvevők egy 4 kilométeres kört tesznek a belvárosban.
Még mindig Puskás Öcsi a legnépszerűbb, de a gulyást és Szoboszlait is ízlelgetik – podcast