Bringás reggeli

2 órája

Meglepetéssel várták a kerékpárosokat négy helyszínen – videóval, galériával

Békéscsaba négy helyszínén meglepetéssel várták azokat, akik kerékpárral indultak iskolába, munkába. Az autómentes hét keretében rendezett keddi bringás reggeli során összesen 1500 csomagot osztottak ki, amelyeket mosollyal köszöntek meg a biciklisek.

Licska Balázs

Az autómentes hét keretében tartott keddi bringás reggeli során összesen 1500 – sajtos péksüteményt, müzliszeletet és almát tartalmazó – csomagot osztottak ki Békéscsaba négy helyszínén, vagyis

A bringás reggeli keretében 1500 csomagot osztottak ki
Az Andrássy úton hamar elfogytak a bringás reggelik, 500 csomagot osztottak ki. Fotó: Dinya Magdolna
  • az Andrássy úton,  
  • a Szent István téren,
  • a Lencsési lakótelep elején, a körgátnál,
  • a repülőhíd város felőli oldalán.

Hamar elfogytak a bringás reggelik Békéscsaba mind a négy helyszínén

Az önkormányzat által szervezett akciót az időjárás is a kegyeibe fogadta, így minden helyszínen hamar elfogytak a pakkok. A tapasztalatok szerint a kerékpárosok egy része számított is arra, hogy kap bringás reggelit, másik része viszont meglepődött a kedvességen. 

Meglepetéssel várták azokat, akik kerékpárral indultak iskolába, munkába. Fotó: Dinya Magdolna

Mindenki mosollyal köszönte meg a csomagot

Kedvezőek voltak a visszajelzések, mindenki mosollyal köszönte meg a bringás reggelit – ismertette Varga Tamás alpolgármester, aki a Lencsési lakótelepen szintén részt vett az osztásban. Hangsúlyozta, hogy a kerékpározás

  • egyrészt a mozgás révén jót tesz az egészségnek,
  • másrészt környezetvédelmi szempontból is hasznosabb, mint autóba szállni.

Békéscsaba folyamatosan fejleszti a kerékpárút-hálózatot

Elmondta, hogy az önkormányzat pályázati források bevonásával folyamatosan fejleszti a kerékpárút-hálózatot. A TOP Plusz keretében most indul egy beruházás, amelynek köszönhetően újabb szakaszokat építenek, pótolva a hálózatból hiányzó részeket, ezzel komfortosabbá téve a biciklis közlekedést; illetve meglévő szakaszokat korszerűsítenek több helyszínen.

Arra is ügyel a város, hogy legyen elég biciklitároló

Varga Tamás alpolgármester hozzátette, hogy a kerékpáros infrastruktúra másik fontos eleme a kerékpárút-hálózat mellett az, hogy legyenek biciklitárolók. A város erre ugyancsak kiemelt figyelmet fordít, hiszen folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb igények, és megjegyezte, hogy a Lencsési lakótelepen, a választókerületében hamarosan sikerül is elérni azt a célt, hogy minden társasháznál legyen közterületi kerékpártároló. 

A közlekedési morálon van mit fejleszteni, fontos az odafigyelés

Az Andrássy út az ország legforgalmasabb kerékpárút-szakasza egyes felmérések szerint. Itt, a Kirándulók című szobornál pakolt ki a Fenntartható Térségért Alapítvány, a FETA.

Egyre tudatosabbak a békéscsabaiak, voltak, akik jelezték, hogy direkt, környezetvédelmi szempontok miatt döntöttek a kerékpár mellett az autó helyett – mondta Gyebnár Emőke programszervező. A közlekedési morálon szerinte van továbbra is mit fejleszteni, fontos lenne az Andrássy úton is, hogy a bringások és az e-rolleresek jobban figyeljenek egymásra.

Bringás reggeli

Fotók: Dinya Magdolna

Szeptember 22-én jön a critical mass a Szent István téren

Elmondta, hogy szeptember 22-én, hétfőn 16 órától egy nagyszabású programmal készülnek a Szent István téren az autómentes hét keretében. Lesznek kerékpáros programok, játékok, a kisgyermekeknek kismotoros, futóbiciklis, rolleres versenyt szerveznek. A szokványos bringaemelés 18 órakor lesz, ezt követően jön a critical mass, a kerékpáros felvonulás, a résztvevők egy 4 kilométeres kört tesznek a belvárosban.

 

 

