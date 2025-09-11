Munkalehetőség
1 órája
Börtönőröket keresnek Gyulára, mutatjuk a követelményeket
Az érdeklődőket a Gyulai Büntetés-végrehajtási Intézetbe várják.
A hirdetés a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet Toborzás Facebook-oldalán olvasható, a jelentkezőket a Büntetés-végrehajtás III. Agglomerációs Központ Készenléti Alosztályába várják.
Felvételi követelmények
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet
- 18. életév betöltése
- Érettségi
Jelentkezés:
Gyula – [email protected] | +36 (30) 792 5641
Ezt ne hagyja ki!Csalt, lopott
3 órája
A rejtői figura úgy fogadott, hogy egy vasa sem volt, végül balszerencséje lett
Ezt ne hagyja ki!Tárgyalás
3 órája
Nyilatkozott a polgármester a Gerla határába tervezett vetőmagüzemről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre