Munkalehetőség

1 órája

Börtönőröket keresnek Gyulára, mutatjuk a követelményeket

Címkék#Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet#börtönőr#munka#bv

Az érdeklődőket a Gyulai Büntetés-végrehajtási Intézetbe várják.

Papp Gábor

A hirdetés a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet Toborzás Facebook-oldalán olvasható, a jelentkezőket a  Büntetés-végrehajtás III. Agglomerációs Központ Készenléti Alosztályába várják.

Új kollégáikat keresik. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Felvételi követelmények

  • Magyar állampolgárság
  • Büntetlen előélet
  • 18. életév betöltése
  • Érettségi

 Jelentkezés:

Gyula – [email protected] | +36 (30) 792 5641

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
