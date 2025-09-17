szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

1 órája

Borkedvelők, figyelem! Olyan rendezvény jön Csabán, ami még nem volt!

Címkék#élmény#Budai House Clique#Laboss X TB#Sztojka zenekar#Széchenyi Liget#íz#gasztro#bor#hangulat

Ilyen még nem volt: borpikniknek ad otthont Békéscsaba.

Beol.hu

Szeptember 19-20-án, pénteken és szombaton a békéscsabai Széchenyi Liget gasztro- és borfesztiválja ad otthont a Békéscsabai Borpikniknek! A szervezők azt ígérik, hogy több neves borászat is jelen lesz, hogy bemutassa legjobb borait, de gasztronómiai finomságokkal is készülnek.

A zene is garantált: Sztojka zenekar, Budai House Clique, Laboss X TB, Afro Spirit és még sok más előadó gondoskodik a hangulatról.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu