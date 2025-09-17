Borkedvelők, figyelem! Olyan rendezvény jön Csabán, ami még nem volt!

Szeptember 19-20-án, pénteken és szombaton a békéscsabai Széchenyi Liget gasztro- és borfesztiválja ad otthont a Békéscsabai Borpikniknek! A szervezők azt ígérik, hogy több neves borászat is jelen lesz, hogy bemutassa legjobb borait, de gasztronómiai finomságokkal is készülnek.

A zene is garantált: Sztojka zenekar, Budai House Clique, Laboss X TB, Afro Spirit és még sok más előadó gondoskodik a hangulatról.