Kikapcsolódás
1 órája
Borkedvelők, figyelem! Olyan rendezvény jön Csabán, ami még nem volt!
Ilyen még nem volt: borpikniknek ad otthont Békéscsaba.
Szeptember 19-20-án, pénteken és szombaton a békéscsabai Széchenyi Liget gasztro- és borfesztiválja ad otthont a Békéscsabai Borpikniknek! A szervezők azt ígérik, hogy több neves borászat is jelen lesz, hogy bemutassa legjobb borait, de gasztronómiai finomságokkal is készülnek.
A zene is garantált: Sztojka zenekar, Budai House Clique, Laboss X TB, Afro Spirit és még sok más előadó gondoskodik a hangulatról.
Ezt ne hagyja ki!Bringás reggeli
Tegnap, 10:06
Meglepetéssel várták a kerékpárosokat négy helyszínen – videóval, galériával
Ezt ne hagyja ki!Kolumbiai kaland
Tegnap, 6:04
Még mindig Puskás Öcsi a legnépszerűbb, de a gulyást és Szoboszlait is ízlelgetik – podcast
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre