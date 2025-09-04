Kilép a Bora Kft. a multik szorításából, új helyre költöznek a színházi épületből

Az ital-kiskereskedelemben évtizedek óta fogalom a Bora Kft. Békéscsaba életében, Békés vármegyében és a megyehatáron túl is, folyamatosan fejlesztenek, most pedig újra léptek egyet. Ezt az élet, a változás hozta, az italkereskedés, a békéscsabai italdiszkont egy új ingatlanban várja majd szeptember 15-től a vásárlókat.

A Békéscsaba Lencsési-lakótelep felé vezető úton a Bora Kft. egy ikonikus üzlete zárt be. Fotó: Bencsik Ádám

Három multival a hátukban állták a sarat Békéscsaba egyik lakótelepén

Bora Imre, a társaság tulajdonosa elmondta, három multival a hátukban állták a sarat hosszú időn át Békéscsabán, a Lencsési-lakótelepen, de rá kellett jönniük, hogy ez ma már sziszifuszi küzdelem.

Hamarosan a Gyár utcában fogadja vásárlóit a Bora Kft.

Azért is, mert bérelt ingatlanban működtek augusztus végéig, másrészt ott a saját tulajdonú épületük Békéscsaba városában, a Gyár utca 29-ben, ahol szeptember 15-étől 400 négyzetméteren fogadják, úgynevezett hard-diszkontban a vásárlókat. Lehet, hogy valamivel kisebb lesz az áruválaszték a multiknál, de az árakat továbbra is saját maguk határozzák meg, a vásárlók igényeihez igazodva, és saját márkás termékeiket ugyanúgy forgalmazzák itt továbbra is. Kisebb és nagyobb kiszerelésben egyaránt kiszolgálják vásárlóikat.

Az üzlet augusztus 31-án bezárt. Fotó: Bencsik Ádám

A Jókai színház részéről még nincs végleges forgatókönyv

Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az ingatlan a Jókai színház tulajdona a jelmez- és kelléktár mellett. A Bora Kft. személyében egy fontos, megbízható bérlőt veszítettek el, amit nagyon sajnálnak, de megértik döntését. Ők pedig immáron keresik az új bérlőt. Kérdésünkre – ha már ilyen közel van a kellék- és jelmeztár, és nagy területű a belső tér, nem tudnák-e saját céljaikra hasznosítani – az igazgató elmondta, még olyan friss a történet, hogy színházi, filmes nyelven szólva, nincs kész a végleges forgatókönyv.