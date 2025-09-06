szeptember 6., szombat

1 órája

Az idős tanyasi asszony sírva fakadt, amikor megkapta a sparheltet

Egy adománynak köszönhetően megoldódhatnak a fűtési gondjai a tanyáján egyedül élő idős asszonynak.

Licska Balázs

– Bori néninél jártak a tanyavilágban, akinek a fűtése nem volt megoldott – ismertette Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Bonnyai Sándor békéscsabai szociális munkás, a Mentálhigiénés Egyesület intézményvezetője, akit korábban a Beol.hu olvasói Az év emberének is választottak.

Egy felújított sparheltet vásároltak adományból Bonnyai Sándorék, így lepték meg Bori nénit.  Fotó: Bonnyai Sándor Facebook-oldala

Azt írta, hogy 75 ezer forintos adományból – amelyet egy békéscsabai keresztény házaspár biztosított – Cserkeszőlőn vásároltak egy felújított sparheltot, és azt vitték el Bori néni számára, felverve a dűlő porát.

Sírva fogadott. Az ajtóban lesve várt ránk egész délután, hiszen tudta, hogy érkezni fogunk

 – osztotta meg Bonnyai Sándor, aki megtudta, hogy a tanya udvara korábban élettel volt teli, most viszont elmagányosodott csend tölti meg.

 

