1 órája
Azzal okoztak örömet, hogy volt mivel iskolába indulni
Esélyt adtak a tanévkezdés alkalmával az átlagnál nehezebb körülmények között élő gyermekeknek. Egy kezdeményezésnek köszönhetően 44 kisdiák indulhatott iskolába meseszép iskolatáskával, amelyet tanszercsomaggal is megtöltöttek.
Nehezebb körülmények között élő gyermekek kaptak iskolatáskát és tanszercsomagot. Fotó: Bonnyai Sándor Facebook-oldala
Idén is esélyt adtak a nehezebb körülmények között élő gyermekeknek – írta a Beol.hu olvasói által Az év emberének is választott Bonnyai Sándor, a Mentálhigiénés Egyesület intézményvezetője a Facebook-oldalán, miközben köszönetet mondott Botyánszki Bence békéscsabai óvodapedagógusnak, aki útnak indította a gyűjtést.
Az akcióhoz több gyűjtőpont csatlakozott, több cég adományozott. Az iskolatáskákat és a tanszercsomagokat Békéscsabán, Békésen, Kétsopronyban, Tarhoson és Dobozon osztották ki az elmúlt napokban.
Felhőszakadás, égzengés, zivatar – nem lesz sok köszönet abban, ami jön