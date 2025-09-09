Azzal okoztak örömet, hogy volt mivel iskolába indulni

Idén is esélyt adtak a nehezebb körülmények között élő gyermekeknek – írta a Beol.hu olvasói által Az év emberének is választott Bonnyai Sándor, a Mentálhigiénés Egyesület intézményvezetője a Facebook-oldalán, miközben köszönetet mondott Botyánszki Bence békéscsabai óvodapedagógusnak, aki útnak indította a gyűjtést.

Az akcióhoz több gyűjtőpont csatlakozott, több cég adományozott. Az iskolatáskákat és a tanszercsomagokat Békéscsabán, Békésen, Kétsopronyban, Tarhoson és Dobozon osztották ki az elmúlt napokban.