4 órája
Kopáncspusztán tartott szentmisét Böjte atya, majd cédrust ültetett
Kerékpáron, gyalogosan indultak útnak sokan, miután megpillantottak egy különleges zarándoklatra hívó plakátot. A Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület a kopáncspusztai Szent Gellért templomnál miséző Böjte atya tiszteletére indította Orosházáról a kerékpáros zarándoklatot szombaton reggel.
Sokan gyülekeztek az orosházi katolikus templomnál szombaton reggel: kerékpáros zarándoklatuk célállomása az Árpád-kori Szent Gellért templom volt Kopáncspusztán. A zarándokokat (számos, más településről is érkeztek e jeles alkalomra) Böjte atya várta, majd tartott szentmisét.
Viczián Zoltán, a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület vezetője a Jézus Szíve katolikus templomnál, az induláskor elégedetten nyugtázta, kiváló időjárás és jó csapat állt össze, és így vette kezdetét a kerékpáros zarándoklat.
Böjte atya a kerékpáros zarándokokkal tartott
Megálltak Tótkomlóson, az Erzsébet-ligetben, a Mária emlékhelynél, később csatlakozott hozzájuk Böjte Csaba, és ő is kerékpárral tette meg Kopáncspusztáig az utat.
– Szerettem volna, ha minden alkalmunk kicsit változatosabb. Kigondoltam, s meghívtam Csaba testvért. Régi vágyam volt ez. A búcsúi szentmisét mindig vendég végzi, idén Böjte atya és Tracsek Oszkár plébános. Majd négyszázan érkeztek közelről és távoli helyekről a templomhoz. Az is hagyomány, hogy ilyenkor fát ültetünk: cédrusfa hirdeti az idei találkozást és alkalmat templomkertünkben – nyilatkozta hírportálunknak Viczián Zoltán.
