Kopáncspusztán tartott szentmisét Böjte atya, majd cédrust ültetett

Sokan gyülekeztek az orosházi katolikus templomnál szombaton reggel: kerékpáros zarándoklatuk célállomása az Árpád-kori Szent Gellért templom volt Kopáncspusztán. A zarándokokat (számos, más településről is érkeztek e jeles alkalomra) Böjte atya várta, majd tartott szentmisét.

A Jézus Szíve katolikus templomtól indult a kerékpáros zarándoklat Böjte atya szentmiséjére. A szerző felvétele

Viczián Zoltán, a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület vezetője a Jézus Szíve katolikus templomnál, az induláskor elégedetten nyugtázta, kiváló időjárás és jó csapat állt össze, és így vette kezdetét a kerékpáros zarándoklat.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mária emlékhely: egyre többen lettek a zarándokok. Fotó: Beküldött

Böjte atya a kerékpáros zarándokokkal tartott

Megálltak Tótkomlóson, az Erzsébet-ligetben, a Mária emlékhelynél, később csatlakozott hozzájuk Böjte Csaba, és ő is kerékpárral tette meg Kopáncspusztáig az utat.

Böjte atya tartott búcsúi szentmisét az Árpád-kori Szent Gellért templomnál. Fotó: Beküldött

– Szerettem volna, ha minden alkalmunk kicsit változatosabb. Kigondoltam, s meghívtam Csaba testvért. Régi vágyam volt ez. A búcsúi szentmisét mindig vendég végzi, idén Böjte atya és Tracsek Oszkár plébános. Majd négyszázan érkeztek közelről és távoli helyekről a templomhoz. Az is hagyomány, hogy ilyenkor fát ültetünk: cédrusfa hirdeti az idei találkozást és alkalmat templomkertünkben – nyilatkozta hírportálunknak Viczián Zoltán.