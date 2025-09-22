szeptember 22., hétfő

Zarándoklat

32 perce

Kopáncspusztán tartott szentmisét Böjte atya, majd cédrust ültetett

Címkék#Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület#kerékpáros zarándoklat#Böjte Csaba#szentmise

Kerékpáron, gyalogosan indultak útnak sokan, miután megpillantottak egy különleges zarándoklatra hívó plakátot. A Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület a kopáncspusztai Szent Gellért templomnál miséző Böjte atya tiszteletére indította Orosházáról a kerékpáros zarándoklatot szombaton reggel.

Csete Ilona

Sokan gyülekeztek az orosházi katolikus templomnál szombaton reggel: kerékpáros zarándoklatuk célállomása az Árpád-kori Szent Gellért templom volt Kopáncspusztán. A zarándokokat (számos, más településről is érkeztek e jeles alkalomra) Böjte atya várta, majd tartott szentmisét. 

A kerékpáros zarándoklat Böjte atya szentmiséjére
A Jézus Szíve katolikus templomtól indult a kerékpáros zarándoklat Böjte atya szentmiséjére. A szerző felvétele

Viczián Zoltán, a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület vezetője a Jézus Szíve katolikus templomnál, az induláskor elégedetten nyugtázta, kiváló időjárás és jó csapat állt össze, és így vette kezdetét a kerékpáros zarándoklat.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mária emlékhely: egyre többen lettek a zarándokok. Fotó: Beküldött

Böjte atya a kerékpáros zarándokokkal tartott

Megálltak Tótkomlóson, az Erzsébet-ligetben, a Mária emlékhelynél, később csatlakozott hozzájuk Böjte Csaba, és ő is kerékpárral tette meg Kopáncspusztáig az utat.

Böjte atya tartott búcsúi szentmisét az Árpád-kori Szent Gellért templomnál. Fotó: Beküldött

– Szerettem volna, ha minden alkalmunk kicsit változatosabb. Kigondoltam, s meghívtam Csaba testvért. Régi vágyam volt ez. A búcsúi szentmisét mindig vendég végzi, idén Böjte atya és Tracsek Oszkár plébános. Majd négyszázan érkeztek közelről és távoli helyekről a templomhoz. Az is hagyomány, hogy ilyenkor fát ültetünk: cédrusfa hirdeti az idei találkozást és alkalmat templomkertünkben – nyilatkozta hírportálunknak Viczián Zoltán.

 

 

