Elhúzta a csíkot

59 perce

Kolosszális gép tűnt fel a Viharsarok felett, videóra is vették

Ritka látványban lehetett része azoknak, akik hétvégén az eget figyelték Békés vármegye felett. Egy Boeing47-409F – a Fly Meta színeiben repülő, de az Air Atlanta Europe által üzemeltett gép – szelte át a vármegye légterét.

Bátori Attila

Különleges repülőgépet vettek videóra felszállás közben a minap.  Egy Boeing 747-409F típusú teherszállító repülőgép szállt fel Budapestről és húzott át térségünk légterén. A gépet a repülésrajongók világszerte igazi kuriózumként tarják számon.

Igazi ritkaságot, egy Boeing 747-409F repült át Békés felett
Egy Boeing 747-409F repült át Békés vármegye felett. Forrás: jetphotos.com

Elképesztő, mennyit repült ez a Boeing 747-409F 

A Fly Meta színeiben, de az Air Atlanta Europe üzemeltetésében repülő óriásgép mozgalmas vasárnapot tudhat maga mögött. A több mint két évtizedes gép hajnalban még Közép-Ázsiában, Almatiban tartózkodott, délelőtt már Budapesten láthatták a planespotterek, estére pedig úton volt Hongkong felé.

A Flightradar24 adatai szerint Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről eredetileg 13:20-kor indult volna el, ám végül közel 40 perces késéssel, 13:58-kor emelkedett a magasba. Felszállását videóra is rögzítették, amelyen jól látszik a gép impozáns mérete. A 10 óra 31 perces útvonal Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye légterén át vezetett, majd reggel fél hétkor ért földet Hong Kongban. A repülőgép magyarországi napjáról részletesen is beszámoltak.

Nem először tűnt fel különleges teherszállító a magyar légtérben: idén tavasszal egy Cargolux gép is áthaladt térségünk felett, látványos festésével szintén nagy feltűnést keltve a repülés szerelmesei körében.

 

