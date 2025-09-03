szeptember 3., szerda

BMZ intenzív nyár után, izgalmas ősz előtt – podcast

Nem sok időnk maradt otthon pancsolni a nyáron – jegyezte meg Békés vármegye egyik legismertebb képzőművésze, Baji Miklós Zoltán, vagy ahogy mindenki ismeri, BMZ, amikor arról kérdeztük, hogy miként teltek az elmúlt hónapok számukra.

Papp Gábor

Mint elmondta, nagyon intenzív volt a nyaruk, amiben egy buddhista zarándoklat is szerepet kapott, amelynek Zalaszántó volt a végállomása.  BMZ két művésztáborban is járt a nyáron, illetve egy nagyon különleges performance-t is bemutatott az egyik alkotótábor részeként. Im memoriam víz című ökológiai irányultságú előadása óriási sikert aratott. Mint megtudtuk, a Családi Alkotói Kör is jelentős érdeklődés mellett zajlott egész nyáron.

BMZ vezetésével több békéscsabai iskolában is elindul a buddhista hit és erkölcstan oktatás szeptembertől, amit nagyon komolyan több mint egy éven keresztül készült. S persze a képzőművészet terén is izgalmas ősz elé néz.

 

