3 órája
BMZ intenzív nyár után, izgalmas ősz előtt – podcast
Nem sok időnk maradt otthon pancsolni a nyáron – jegyezte meg Békés vármegye egyik legismertebb képzőművésze, Baji Miklós Zoltán, vagy ahogy mindenki ismeri, BMZ, amikor arról kérdeztük, hogy miként teltek az elmúlt hónapok számukra.
Mint elmondta, nagyon intenzív volt a nyaruk, amiben egy buddhista zarándoklat is szerepet kapott, amelynek Zalaszántó volt a végállomása. BMZ két művésztáborban is járt a nyáron, illetve egy nagyon különleges performance-t is bemutatott az egyik alkotótábor részeként. Im memoriam víz című ökológiai irányultságú előadása óriási sikert aratott. Mint megtudtuk, a Családi Alkotói Kör is jelentős érdeklődés mellett zajlott egész nyáron.
BMZ vezetésével több békéscsabai iskolában is elindul a buddhista hit és erkölcstan oktatás szeptembertől, amit nagyon komolyan több mint egy éven keresztül készült. S persze a képzőművészet terén is izgalmas ősz elé néz.
