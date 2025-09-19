Nincs kecmec, kemény világ köszöntött az autósokra

Hatalmas büntetést kaphat a nyakába az, aki úgy gondolja, hogy nem szükséges a biztonsági öv használata. Szeptember 18-án, csütörtökön lépett életbe az új szigorítás, miszerint a rendőrök mellett immár kamerák is ellenőrzik, hogy be van-e kötve mindenki az autóban.

Mostantól a kamerák is figyelik, hogy mindenki használja-e a biztonsági övet az autóban. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mostantól még szigorúbban nézik a biztonsági öv használatát

A szigorítás lényege, hogy kamerafelvételek alapján is kiszabható a bírság, vagyis ha például VÉDA-kapu vagy más közúti kamera rögzíti, hogy valaki nincs bekötve az autóban, a rendőrség az objektív felelősség elve alapján a gépkocsi üzembentartójának küldi ki a büntetést akár úgy is, hogy nem „villogják le” és állítják meg útközben.

A hatályos biztonsági öv-szabály szerint így büntet a hatóság

A jogszabály alapján a bírság utasonként külön-külön fizetendő.

Lakott területen belül: 20 ezer forint

Lakott területen kívül: 30 ezer forint

Autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint

Ha például egy négyfős társaságból az utazás során senki sem köti be magát, és látja őket a kamera, akkor akár egy több mint 150 ezer forintos biztonsági öv büntetésről szóló értesítést is kiküldhetnek az autó üzembentartójának.

Az oktató szerint nem érdemes trükközni, be kell kötni magunkat és kész

Horváth László, a békéscsabai Thermál Autósiskola elméleti és gyakorlati oktatója a Beol.hu kérdésére kifejtette, szerinte az új szabályozás mindenképpen eredményt fog hozni.

– Tudomásul kell venni, hogy ez a szabály, be kell magunkat kötni. Én 1991-ben voltam Svédországban egy tanulmányi úton, ott már akkor lefejezés járt azért, hogyha valaki túllépte a sebességhatárt vagy ha nem kötötte be magát. A VÉDA kamerák többsége amúgy is lakott területen kívül van, ott meg azért igencsak érdemes használni a biztonsági övet, ha szereti valaki, ha nem – hangsúlyozta.

Az oktató kiemelte, különösebben a biztonsági öv ellen nem érdemes ágálni, mert a légzsákkal együtt nagyon sok esetben életmentő lehet. Az övvel trükközőknek pedig azt üzente, hogy ezzel csak több kárt tehetnek magukban: ha például nem a megfelelő helyen tartja az öv a testet, akkor baleset esetén súlyos belső sérüléseket is okozhat.