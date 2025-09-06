Ez a különbség a sima és a bio banán között: a válasz bonyolultabb, mint gondolnánk

Most, hogy vége a legtöbb helyi idénygyümölcs szezonjának, sokan körülnézünk a déligyümölcsök között is. Ezek közül az egyik legnépszerűbb a banán. A legkisebbektől az idősekig mindenki nagyon szereti, tápláló, finom, és még „gyári csomagolása” is van, így előszeretettel visszük magunkkal uzsonnára. Az elmúlt években megjelent a boltok polcain a bio vagy organikus banán is. De mitől bio a bio banán?

A bio banán és a hagyományos változat is biztonsággal fogyasztható. Forrás: illusztráció

Mitől bio a bio banán? Mi a különbség?

Azt jó, ha tudjuk, hogy az itthon kapható banánokat rendszeresen vizsgálják, így nem kell attól félnünk, hogy a hagyományos banántól bármi bajunk lesz.

A banáncsúcson és a gyümölcshúsban is rendszeresen ellenőrzik

a növényvédőszer-maradékokat,

a penészt,

az ízhatást,

a külalakot, színt stb.

Itt érhető tetten az első különbség a bio és a hagyományos banánok vizsgálata között. A hagyományosan termesztett banánokon ugyanis lehet némi növényvédőszer-maradék, ha az a megengedett határértéken belül marad. Ám a bio banánok esetében már más a helyzet. Azoknak ugyanis teljesen növényvédőszer-mentesnek kell lenniük. Ennek ellenére természetesen a nem bio banán is biztonsággal fogyasztható. De akkor mégis mi a különbség?

Egy helyi őstermelőt kérdeztünk

Az egyik közkedvelt gyomaendrődi őstermelőt kerestük meg a témában, aki elmondta, a bio vagy nem bio kérdés bonyolultabb annál, mint ahogy elsőre gondolnánk. Véleménye szerint hazánkban az utóbbi években a gyenge, fagymentes telek miatt olyannyira elszaporodtak a kártevők, hogy az őshonos gyümölcsöket és zöldségeket szinte lehetetlen teljesen vegyszermentesen megtermelni, főleg nagy tételben.

Viszont számára kiemelten fontos, hogy a vásárlóinak ennek ellenére is a lehető legegészségesebb és legfinomabb gyümölcsöket tudja kínálni. Emiatt a növényvédő szerek használatánál mindig megvárja azt az előírt időt, ami után már biztonsággal fogyaszthatók a permetezett gyümölcsök és csak olyan szereket használ, ami után a saját családjának is biztonsággal kínálja az általa termelt gyümölcsöket. A tápoldatoknál is főleg arra figyel, hogy a megfelelő ásványi anyagokat (mint a kálcium és a magnézium) megkapják a növények, így bár mesterséges tápoldatról van szó, mégsem egészségtelen – hiszen mi magunk is bevesszük a vitaminokat, ha arra van szükségünk.

Ezen kívül pedig, ahol tudja, ott a vegyszereket természetes módszerekkel váltja ki. Ilyen például a különböző ragadozó atkák és poloskák alkalmazása.

Ezeket a kis élőlényeket sajnos csak a fóliában és meleg időben tudják használni, mivel csak a számukra ideális hőmérsékleti viszonyok között tudnak életképesek maradni. Viszont nagy hatékonysággal működnek és bevetésük után teljesen kiváltják a vegyszerek használatát. A másik természetes módszer a szerves trágya használata, ennek is a pelletált, granulátumos formája. Sajnos az állatok gyógyszerezése miatt már a szerves trágya sem minden esetben bio, emiatt az azzal trágyázott zöldségek és gyümölcsök sem lesznek feltétlenül azok, erre is figyelnie kell a lelkiismeretes termelőnek.