szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különbség

1 órája

Ez a különbség a sima és a bio banán között: a válasz bonyolultabb, mint gondolnánk

Címkék#bio bana#idénygyümölcs#külalak#szín#bio#polc

Egyre több boltban árulnak – jellemőzen jóval drágábban – bio banánt Egy helyi termelőt kérdeztünk, mi a különbség. Vajon tényleg jobb a bio banán?

Szabó Tímea

Most, hogy vége a legtöbb helyi idénygyümölcs szezonjának, sokan körülnézünk a déligyümölcsök között is. Ezek közül az egyik legnépszerűbb a banán. A legkisebbektől az idősekig mindenki nagyon szereti, tápláló, finom, és még „gyári csomagolása” is van, így előszeretettel visszük magunkkal uzsonnára. Az elmúlt években megjelent a boltok polcain a bio vagy organikus banán is. De mitől bio a bio banán? 

Bio banán vagy hagyományos ez itt a kérdés
A bio banán és a hagyományos változat is biztonsággal fogyasztható. Forrás: illusztráció

Mitől bio a bio banán? Mi a különbség?

Azt jó, ha tudjuk, hogy az itthon kapható banánokat rendszeresen vizsgálják, így nem kell attól félnünk, hogy a hagyományos banántól bármi bajunk lesz. 

A banáncsúcson és a gyümölcshúsban is rendszeresen ellenőrzik 

  • a növényvédőszer-maradékokat, 
  • a penészt, 
  • az ízhatást, 
  • a külalakot, színt stb.

Itt érhető tetten az első különbség a bio és a hagyományos banánok vizsgálata között. A hagyományosan termesztett banánokon ugyanis lehet némi növényvédőszer-maradék, ha az a megengedett határértéken belül marad. Ám a bio banánok esetében már más a helyzet. Azoknak ugyanis teljesen növényvédőszer-mentesnek kell lenniük. Ennek ellenére természetesen a nem bio banán is biztonsággal fogyasztható. De akkor mégis mi a különbség?

Egy helyi őstermelőt kérdeztünk

Az egyik közkedvelt gyomaendrődi őstermelőt kerestük meg a témában, aki elmondta, a bio vagy nem bio kérdés bonyolultabb annál, mint ahogy elsőre gondolnánk. Véleménye szerint hazánkban az utóbbi években a gyenge, fagymentes telek miatt olyannyira elszaporodtak a kártevők, hogy az őshonos gyümölcsöket és zöldségeket szinte lehetetlen teljesen vegyszermentesen megtermelni, főleg nagy tételben. 

Viszont számára kiemelten fontos, hogy a vásárlóinak ennek ellenére is a lehető legegészségesebb és legfinomabb gyümölcsöket tudja kínálni. Emiatt a növényvédő szerek használatánál mindig megvárja azt az előírt időt, ami után már biztonsággal fogyaszthatók a permetezett gyümölcsök és csak olyan szereket használ, ami után a saját családjának is biztonsággal kínálja az általa termelt gyümölcsöket. A tápoldatoknál is főleg arra figyel, hogy a megfelelő ásványi anyagokat (mint a kálcium és a magnézium) megkapják a növények, így bár mesterséges tápoldatról van szó, mégsem egészségtelen – hiszen mi magunk is bevesszük a vitaminokat, ha arra van szükségünk. 

Ezen kívül pedig, ahol tudja, ott a vegyszereket természetes módszerekkel váltja ki. Ilyen például a különböző ragadozó atkák és poloskák alkalmazása. 

Ezeket a kis élőlényeket sajnos csak a fóliában és meleg időben tudják használni, mivel csak a számukra ideális hőmérsékleti viszonyok között tudnak életképesek maradni. Viszont nagy hatékonysággal működnek és bevetésük után teljesen kiváltják a vegyszerek használatát. A másik természetes módszer a szerves trágya használata, ennek is a pelletált, granulátumos formája. Sajnos az állatok gyógyszerezése miatt már a szerves trágya sem minden esetben bio, emiatt az azzal trágyázott zöldségek és gyümölcsök sem lesznek feltétlenül azok, erre is figyelnie kell a lelkiismeretes termelőnek.

Nem igazán van bio banán a piacokon

Elmondása szerint, bár néhányan már déli gyümölcsök termesztésével is próbálkoznak hazánkban, őstermelőként ő maga nem foglalkozik banán árusításával. Viszont rálátása van a helyi piacon banánt árusító kereskedők termékeire is, és ő azt látja, a vásárlók nem igazán keresik kifejezetten a bio banánt. Ahogy más gyümölcsöknél sem az számukra a fontos, hogy az bio vagy sem, inkább az íz és az eladó megbízhatósága az, amiért később is visszatérnek. Emiatt nem is igazán lehet a piacon bio banánt kapni, ez inkább a boltokra jellemző.

Mindenesetre, a tesztek alapján a hazánkban kapható banánok mindegyikét bátran fogyaszthatjuk, és mivel a bio banán általában kicsit drágább a hagyományos verziónál, ezért csak a pénztárcánkra van bízva, hogy melyiket választjuk. És ki tudja? Talán néhány év és már itthon termesztett banánt is vehetünk majd a piacon...

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu