Egészségügy

1 órája

Ez mindenkit érint: új szabály jön, figyeljünk a beutalóknál, mert ráfázhatunk

Címkék#háziorvosi#szakorvosi vizsgálat#pszichiátria#EESZT#nőgyógyászat#szemészet

Októbertől új rendszer lép életbe az orvosi beutalók terén, és sokan csak a rendelőben szembesülnek majd vele.

Bátori Attila

Eddig az volt a bevett gyakorlat, hogy ha valaki háziorvosi beutalóval eljutott a szakorvoshoz, majd az orvos kontrollvizsgálatra hívta vissza, nem kellett új papírt kérni. Elég volt a három hónapon belüli visszatérés. Októbertől viszont minden alkalommal új beutalóra lesz szükség, ha a beteg ismételt szakorvosi vizsgálatra érkezik. Kivételt csak az jelent, ha a visszarendeléshez tényleges orvosi beavatkozás nem kell.

megváltozott a beutalók rendszere
Októbertől fontos változás lép életbe a beutalók esetében. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mi lesz a laborvizsgálatokkal?

Az előírások ott is szigorodnak. A jövőben az orvosnak előzetesen ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy a páciensnél volt-e már hasonló vizsgálat, és indokolt-e az ismétlés.

Miért fontos az e-beutaló?

A jogszabály az elektronikus beutalók használatát szorgalmazza. A beutaló EESZT-ben történő rögzítéséről értesítés is kérhető. Ha egy egészségügyi szolgáltató papíralapú beutaló alapján lát el beteget, a finanszírozási összeg akár 10 százalékát is levonhatják – legfeljebb 1000 forintot. Ugyanez a büntetés jár akkor is, ha az EESZT-be nem kerül be pontosan az adat írja a szoljon.hu.

A beutaló érvényessége nem változik, továbbra is a kiállításuktól számított 90 napig érvényesek.

Mit jelent ez a betegeknek?

A változás mindenkit érint, aki szakorvosi ellátásra szorul. Ha nincs kéznél az érvényes beutaló, könnyen előfordulhat, hogy a vizsgálat elmarad. Ezért érdemes előre egyeztetni a háziorvossal, nehogy a rendelőben érje kellemetlen meglepetés a pácienst.

Hova kell beutaló októbertől?

A beutalóköteles szakrendelések köre nem egységes. Jellemzően olyan területeken kell, ahol a háziorvosi előszűrés vagy a szakorvosi vélemény megléte szükséges a megfelelő ellátáshoz. Jellemzően beutaló nélküli szakrendelések:

  • a bőrgyógyászat,
  • a nőgyógyászat,
  • az urológia,
  • a pszichiátria és addiktológia,
  • a fül-orr-gégészet
  • a szemészet,
  • az általános sebészet és baleseti sebészet.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes mindig előre tájékozódni az adott intézménynél.

 

 

