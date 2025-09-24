Ez mindenkit érint: új szabály jön, figyeljünk a beutalóknál, mert ráfázhatunk

Eddig az volt a bevett gyakorlat, hogy ha valaki háziorvosi beutalóval eljutott a szakorvoshoz, majd az orvos kontrollvizsgálatra hívta vissza, nem kellett új papírt kérni. Elég volt a három hónapon belüli visszatérés. Októbertől viszont minden alkalommal új beutalóra lesz szükség, ha a beteg ismételt szakorvosi vizsgálatra érkezik. Kivételt csak az jelent, ha a visszarendeléshez tényleges orvosi beavatkozás nem kell.

Októbertől fontos változás lép életbe a beutalók esetében. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mi lesz a laborvizsgálatokkal?

Az előírások ott is szigorodnak. A jövőben az orvosnak előzetesen ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy a páciensnél volt-e már hasonló vizsgálat, és indokolt-e az ismétlés.

Miért fontos az e-beutaló?

A jogszabály az elektronikus beutalók használatát szorgalmazza. A beutaló EESZT-ben történő rögzítéséről értesítés is kérhető. Ha egy egészségügyi szolgáltató papíralapú beutaló alapján lát el beteget, a finanszírozási összeg akár 10 százalékát is levonhatják – legfeljebb 1000 forintot. Ugyanez a büntetés jár akkor is, ha az EESZT-be nem kerül be pontosan az adat – írja a szoljon.hu.

A beutaló érvényessége nem változik, továbbra is a kiállításuktól számított 90 napig érvényesek.

Mit jelent ez a betegeknek?

A változás mindenkit érint, aki szakorvosi ellátásra szorul. Ha nincs kéznél az érvényes beutaló, könnyen előfordulhat, hogy a vizsgálat elmarad. Ezért érdemes előre egyeztetni a háziorvossal, nehogy a rendelőben érje kellemetlen meglepetés a pácienst.

Hova kell beutaló októbertől?

A beutalóköteles szakrendelések köre nem egységes. Jellemzően olyan területeken kell, ahol a háziorvosi előszűrés vagy a szakorvosi vélemény megléte szükséges a megfelelő ellátáshoz. Jellemzően beutaló nélküli szakrendelések:

a bőrgyógyászat,

a nőgyógyászat,

az urológia,

a pszichiátria és addiktológia,

a fül-orr-gégészet

a szemészet,

az általános sebészet és baleseti sebészet.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes mindig előre tájékozódni az adott intézménynél.