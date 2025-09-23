szeptember 23., kedd

Pályázat

1 órája

Lépj! Erre a rendkívül kedvezményes bérlakásra lehet pályázni

Címkék#pályázat#Lépj#MR Közösségi Lakásalap#Szeretetszolgálat#bérlakás

Egy rendkívüli lehetőség ez, a határidő közeleg. Egy bérlakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára lehet pályázni itt. Akik lakhatási lehetőséget keresnek, azoknak mutatjuk a részleteket.

Csete Ilona

A Belügyminisztérium és az MR Közösségi Lakásalap közös kezdeményezéseként jött létre a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program. Ennek a keretében egy tótkomlósi bérlakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára lehet pályázni szeptember 28-ig, vasárnapig.

Mezei Alex nyáron jutott bérlakáshoz
Ő Mezei Alex, Kiskunfélegyházán a nyáron jutott bérlakáshoz a Lépj! program jóvoltából. Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A program célja, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatal felnőtteknek. A programban meghirdetett tótkomlósi lakás bérleti díja az első évben mindössze 10 ezer forint havonta.

Gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőség ez a bérlakás

Gyermekotthonban, vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdet pályázatot egy tótkomlósi lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! program, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik a gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek. Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A tótkomlósi bérlakás is hasonló, mint ez a kiskunfélegyházi. Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A programban meghirdetett tótkomlósi ingatlan 2,5 szobás, frissen felújított, hosszú távú lakhatásra alkalmas, a bérleti díja pedig az első évben mindössze 10 ezer forint havonta. A tótkomlósi lakásról itt látható még több kép.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A pályázatra jelentkezni 2025. szeptember 28-ig lehet, a szükséges dokumentumok leadásának határideje 2025. október 8. További részletes információk a lakásról és a pályázatról ezen a honlapon olvashatók.

100 bérlakás a Lépj! programban

A Lépj! program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatal felnőttek számára. A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből negyvenegy már gazdára talált: 

  • húszan egyedül, 
  • tizenhatan párjukkal, 
  • öten pedig családjukkal, gyermekükkel kezdték meg életük új fejezetét. 

A bérlők 62 százaléka több mint tíz évet töltött a gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülőknél, vagy lakásotthonban. Az idei évben a Lépj! program további hatvan lakás bérleti jogára ír ki pályázatot.

 

 

