Eddig nem volt, így liftet is kap a népszerű békéscsabai iskola

Több mint 215 millió forintból kezdődhetnek meg beruházások a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, miután sikeresen pályázott infrastrukturális fejlesztésekre az önkormányzat és a fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ a TOP Plusz keretében – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél, ahol részletezték is a munkálatokat.

Ilyen munkálatok várhatók a Belvárosi iskolában

A cél összességében az, hogy javítsák az intézménybe járó diákok életminőségét. A projekt érinti

a tanuszodát, ahol rendbe teszik a medencetest burkolatát, de megújul a vízgépészet és a szellőzés is;

a főbejáratot, ahol bővítményként egy 630 kilogramm teherbírású személyfelvonót, liftet építenek be, de az akadálymentesítés jegyében rámpát készítenek és akadálymentes mosdót is kialakítanak;

a fejlesztő szobát, amelyet szintén felújítanak.



A beruházás a tervek szerint 2028. március 31-ig ér véget – közölték a városfejlesztési cégnél.