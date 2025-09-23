szeptember 23., kedd

Eddig nem volt, így liftet is kap a népszerű békéscsabai iskola

#TOP Plusz#általános iskola#Békéscsabai Tankerületi Központ#munkálatok

Komoly beruházások indulhatnak rövidesen – ismertették a városfejlesztési cégnél. Részletezték is, hogy mi várható a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, pontosan milyen fejlesztésekre érkezik támogatás: érintett a tanuszoda, de liftről is szó van.

Licska Balázs

Több mint 215 millió forintból kezdődhetnek meg beruházások a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, miután sikeresen pályázott infrastrukturális fejlesztésekre az önkormányzat és a fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ a TOP Plusz keretében – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél, ahol részletezték is a munkálatokat.

Sikeres pályázatot nyert a Belvár
Több mint 215 millió forintos projekt indulhat a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban. Fotó: MW

Ilyen munkálatok várhatók a Belvárosi iskolában

A cél összességében az, hogy javítsák az intézménybe járó diákok életminőségét. A projekt érinti

  • a tanuszodát, ahol rendbe teszik a medencetest burkolatát, de megújul a vízgépészet és a szellőzés is;
  • a főbejáratot, ahol bővítményként egy 630 kilogramm teherbírású személyfelvonót, liftet építenek be, de az akadálymentesítés jegyében rámpát készítenek és akadálymentes mosdót is kialakítanak;
  • a fejlesztő szobát, amelyet szintén felújítanak.


A beruházás a tervek szerint 2028. március 31-ig ér véget – közölték a városfejlesztési cégnél.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
