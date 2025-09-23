1 órája
Eddig nem volt, így liftet is kap a népszerű békéscsabai iskola
Komoly beruházások indulhatnak rövidesen – ismertették a városfejlesztési cégnél. Részletezték is, hogy mi várható a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, pontosan milyen fejlesztésekre érkezik támogatás: érintett a tanuszoda, de liftről is szó van.
Több mint 215 millió forintból kezdődhetnek meg beruházások a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, miután sikeresen pályázott infrastrukturális fejlesztésekre az önkormányzat és a fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ a TOP Plusz keretében – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél, ahol részletezték is a munkálatokat.
Ilyen munkálatok várhatók a Belvárosi iskolában
A cél összességében az, hogy javítsák az intézménybe járó diákok életminőségét. A projekt érinti
- a tanuszodát, ahol rendbe teszik a medencetest burkolatát, de megújul a vízgépészet és a szellőzés is;
- a főbejáratot, ahol bővítményként egy 630 kilogramm teherbírású személyfelvonót, liftet építenek be, de az akadálymentesítés jegyében rámpát készítenek és akadálymentes mosdót is kialakítanak;
- a fejlesztő szobát, amelyet szintén felújítanak.
A beruházás a tervek szerint 2028. március 31-ig ér véget – közölték a városfejlesztési cégnél.
