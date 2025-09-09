szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

48 perce

Elő a füldugót – zajos éjszakák jönnek

Címkék#munkavégzés#éjszaka#zaj#vasútvonal

A békéscsabai vasútvonalon előre tervezett, nappali és éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán.

Papp Gábor
Elő a füldugót – zajos éjszakák jönnek

A békéscsabai vonalon zajjal járó karbantartást végeznek.

  • Gyoma állomáson szeptember 11-én és 12-én éjszakánként 21 órától 5-ig,
  • Szajol és Tiszatenyő között szeptember 9-től 27-ig folyamatosan éjjel, nappal,
  • Csengele állomáson szeptember 9-én 22 órától 5-ig,                
  • Mezőtúr és Nagylapos között szeptember 9-én és 10-én 22.15-től 5 óráig,
  • Mezőtúr állomáson szeptember 8-tól 10-ig, továbbá 15-én éjszakánként 21.05-től 5 óráig.

A karbantartást végző vasúti munkagépek zajt okozhatnak. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu