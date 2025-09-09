Karbantartás
Elő a füldugót – zajos éjszakák jönnek
A békéscsabai vasútvonalon előre tervezett, nappali és éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán.
- Gyoma állomáson szeptember 11-én és 12-én éjszakánként 21 órától 5-ig,
- Szajol és Tiszatenyő között szeptember 9-től 27-ig folyamatosan éjjel, nappal,
- Csengele állomáson szeptember 9-én 22 órától 5-ig,
- Mezőtúr és Nagylapos között szeptember 9-én és 10-én 22.15-től 5 óráig,
- Mezőtúr állomáson szeptember 8-tól 10-ig, továbbá 15-én éjszakánként 21.05-től 5 óráig.
A karbantartást végző vasúti munkagépek zajt okozhatnak. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.
