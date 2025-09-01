3 órája
Fajsúlyos döntések előtt áll a városi közgyűlés
Fajsúlyos döntések várhatók a következő hónapokban a békési vármegyeszékhelyen. Szarvas Péter polgármester ismertette, hogy a tervek szerint hány alkalommal ülésezik a 2025-ös év hátralévő részében a békéscsabai városi közgyűlés.
Szarvas Péter polgármester a minap a városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy bár a békéscsabai városi közgyűlés nem ült össze június 19. óta, a szükséges döntések megszülettek, mivel a két illetékes bizottság – a pénzügyi, tulajdonosi és ügyrendi, valamint a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság – többször is tárgyalt az elmúlt hónapokban.
Három alkalommal tárgyal a békéscsabai városi közgyűlés
A 2025-ös év hátralévő részében a tervek szerint három alkalommal ül össze a békéscsabai városi közgyűlés. Az elfogadott munkaterv alapján
- szeptember 25-én,
- november 6-án,
- december 11-én,
és várhatóan lesznek zsebbe nyúlós történetek is.
