Fajsúlyos döntések előtt áll a városi közgyűlés

Szarvas Péter polgármester a minap a városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy bár a békéscsabai városi közgyűlés nem ült össze június 19. óta, a szükséges döntések megszülettek, mivel a két illetékes bizottság – a pénzügyi, tulajdonosi és ügyrendi, valamint a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság – többször is tárgyalt az elmúlt hónapokban.

A tervek szerint az év hátralévő részében háromszor ül össze a békéscsabai városi közgyűlés. Fotó: MW

Három alkalommal tárgyal a békéscsabai városi közgyűlés

A 2025-ös év hátralévő részében a tervek szerint három alkalommal ül össze a békéscsabai városi közgyűlés. Az elfogadott munkaterv alapján

szeptember 25-én,

november 6-án,

december 11-én,

