Békéscsaba

3 órája

Fajsúlyos döntések előtt áll a városi közgyűlés

Címkék#városháza#Szarvas Péter#munkaterv#polgármester

Fajsúlyos döntések várhatók a következő hónapokban a békési vármegyeszékhelyen. Szarvas Péter polgármester ismertette, hogy a tervek szerint hány alkalommal ülésezik a 2025-ös év hátralévő részében a békéscsabai városi közgyűlés.

Licska Balázs

Szarvas Péter polgármester a minap a városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy bár a békéscsabai városi közgyűlés nem ült össze június 19. óta, a szükséges döntések megszülettek, mivel a két illetékes bizottság – a pénzügyi, tulajdonosi és ügyrendi, valamint a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság – többször is tárgyalt az elmúlt hónapokban.

Békéscsabai városi közgyűlés
A tervek szerint az év hátralévő részében háromszor ül össze a békéscsabai városi közgyűlés. Fotó: MW

Három alkalommal tárgyal a békéscsabai városi közgyűlés

A 2025-ös év hátralévő részében a tervek szerint három alkalommal ül össze a békéscsabai városi közgyűlés. Az elfogadott munkaterv alapján 

  • szeptember 25-én,
  • november 6-án,
  • december 11-én,

és várhatóan lesznek zsebbe nyúlós történetek is.

 

 

