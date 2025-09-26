44 perce
Kiderült, mikor szabadulhat meg végleg a felesleges holmiktól
Kiderült, hogy mikor lehet kipakolni a feleslegessé vált holmikat a békéscsabai vármegyeszékhelyen. A békéscsabai őszi lomtalanítás most is két ütemben valósul meg: előbb inkább a város külső részeiben, majd jellemzően a belvárosban.
A békéscsabai őszi lomtalanítást idén is két ütemben szervezi meg a város. A kijelölt napokon a ház elé kihelyezett lomokat a szemétszállító cég ingyenesen elszállítja, de érdemes előre tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba, és melyeket tilos kitenni. Fontos, hogy az eddigiekhez képest lesz egy apró, ám fontos változtatás.
Az őszi lomtalanítás a hagyományoknak megfelelően most is két ütemben valósul meg a településen:
- október 11-én, szombaton Jaminában, a Kenderföldeken, Mezőmegyeren, Fényesen, Gerlán, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakaszán, valamint a Szója és a Meteor utcákban,
- október 18-án, szombaton a belvárosban, az első, a második, a harmadik, a negyedik, a hatodik kerületekben, Vandháton, a Béke-kertekben, a Keleti-kertekben, a Borjúréti-kertekben és a Kastélyszőlőkben
lehet kipakolni a feleslegessé vált holmikat.
Mit lehet kipakolni a békéscsabai őszi lomtalanításkor, mit nem?
A szemétszállító cég közleményében felhívták a figyelmet, hogy a lomtalanítás során
- ki lehet tenni bútorokat, kerti bútorokat, ágyneműket, ruhaneműket, matracokat, szőnyegeket például,
- de nem visznek el építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket, elektronikai hulladékot, gumiabroncsokat.
Nem lehet a lom egy bizonyos méretnél nagyobb, a turkálás nem igazán szabályos
Azt ugyancsak kérték a Tappe Kft.-nél, hogy a kipakolt felesleges holmik akkorák legyenek, hogy azokat kézi erővel is be lehessen emelni, be lehessen tenni a kukásautókba, tehát ne legyenek nagyobbak 100x100x80 centiméternél.
Azt szintén hangsúlyozták, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdona. Tehát az, aki abból bármit is elvisz, akár rendőri intézkedésre is számíthat.
Azt kérték, hogy tegyék külön azt, ami fából készült
Némileg újdonságot jelent az őszi lomtalanításban, hogy külön gyűjtik be a faanyagot, ezzel is elősegítik annak újrahasznosítását. Ezért azt kérték, hogy a fahulladékot – ládákat, rekeszeket, raklapokat, bútorlapokat, kisebb bútorokat – a többi felesleges holmitól elkülönítve helyezzék ki a békéscsabaiak.
