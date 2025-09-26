szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi lomtalanítás

31 perce

Kiderült, mikor szabadulhat meg végleg a felesleges holmiktól

Címkék#Fényesen#Jaminában#belvárosban#bútor#Békéscsaba#lomtalanítás

Kiderült, hogy mikor lehet kipakolni a feleslegessé vált holmikat a békéscsabai vármegyeszékhelyen. A békéscsabai őszi lomtalanítás most is két ütemben valósul meg: előbb inkább a város külső részeiben, majd jellemzően a belvárosban.

Licska Balázs

A békéscsabai őszi lomtalanítást idén is két ütemben szervezi meg a város. A kijelölt napokon a ház elé kihelyezett lomokat a szemétszállító cég ingyenesen elszállítja, de érdemes előre tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba, és melyeket tilos kitenni. Fontos, hogy az eddigiekhez képest lesz egy apró, ám fontos változtatás. 

A békéscsabai őszi lomtalanítás várható ideje október 11 és 18
Kiderült, hogy mely körzetekben pontosan mikor lesz a békéscsabai őszi lomtalanítás. Fotó: MW

Az őszi lomtalanítás a hagyományoknak megfelelően most is két ütemben valósul meg a településen:

  • október 11-én, szombaton Jaminában, a Kenderföldeken, Mezőmegyeren, Fényesen, Gerlán, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakaszán, valamint a Szója és a Meteor utcákban,
  • október 18-án, szombaton a belvárosban, az első, a második, a harmadik, a negyedik, a hatodik kerületekben, Vandháton, a Béke-kertekben, a Keleti-kertekben, a Borjúréti-kertekben és a Kastélyszőlőkben

lehet kipakolni a feleslegessé vált holmikat.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mit lehet kipakolni a békéscsabai őszi lomtalanításkor, mit nem?

A szemétszállító cég közleményében felhívták a figyelmet, hogy a lomtalanítás során 

  • ki lehet tenni bútorokat, kerti bútorokat, ágyneműket, ruhaneműket, matracokat, szőnyegeket például,
  • de nem visznek el építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket, elektronikai hulladékot, gumiabroncsokat. 

Nem lehet a lom egy bizonyos méretnél nagyobb, a turkálás nem igazán szabályos

Azt ugyancsak kérték a Tappe Kft.-nél, hogy a kipakolt felesleges holmik akkorák legyenek, hogy azokat kézi erővel is be lehessen emelni, be lehessen tenni a kukásautókba, tehát ne legyenek nagyobbak 100x100x80 centiméternél.

Azt szintén hangsúlyozták, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdona. Tehát az, aki abból bármit is elvisz, akár rendőri intézkedésre is számíthat.

Azt kérték, hogy tegyék külön azt, ami fából készült

Némileg újdonságot jelent az őszi lomtalanításban, hogy külön gyűjtik be a faanyagot, ezzel is elősegítik annak újrahasznosítását. Ezért azt kérték, hogy a fahulladékot – ládákat, rekeszeket, raklapokat, bútorlapokat, kisebb bútorokat – a többi felesleges holmitól elkülönítve helyezzék ki a békéscsabaiak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu