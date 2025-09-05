Reggel és délután teljesen beáll Békéscsaba belvárosa, de van pofonegyszerű megoldás – videóval

A városban 4130 általános iskolás és 7100 középiskolás, azaz több mint 11 ezer tanuló számára kezdődött meg szeptember 1-jével a tanév. Ebbe a körbe az összes békéscsabai diák beletartozik, nemcsak azok, akik állami, hanem azok is, akik egyházi és nemzetiségi intézményben tanulnak – ismertette korábban Szarvas Péter polgármester, aki aztán szólt arról is, hogy miként kerülhetők el a békéscsabai dugók.

Elkezdődött a tanév, ezzel együtt pedig megjöttek a békéscsabai dugók is a belvárosban és a forgalmas szakaszokon. Fotó: Beol.hu

A polgármester fontos dolgot kért az autósoktól a tanévkezdés apropóján

– Torlódásokkal kell számolni a reggeli és a délutáni órákban, amikor viszik a gyermekeket iskolába, illetve elhozzák onnan – emelte ki a városvezető. Azt kérte az autósoktól, hogy inkább szánjanak több időt az utazásra, legyenek kellően figyelmesek és óvatosak.

Fennakadások vannak a nagy iskolák környékén

Sok a türelmetlen autós – osztotta meg tapasztalatait Horváth László békéscsabai gépjárművezető-oktató. A meglátása szerint sokan igyekeznek a Lencsési lakótelep irányából a belváros felé, és fennakadások vannak többek között a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Munkácsy Mihály Múzeum előtti szakaszon is. Lényegében minden olyan környéken, ahol nagy iskolák vannak.

Nem találni egérutakat, amelyekkel elkerülhetők a békéscsabai dugók

Sokan az utolsó pillanatban indulnak útnak, ezért alakulnak ki torlódások – folytatta. Szarvas Péter polgármesterhez hasonlóan ő is úgy véli, a békéscsabai dugók okozta problémára megoldás lehet az, ha időben, a megszokottnál pár perccel korábban elindulnak az autósok.

Úgy véli, hogy nem találni olyan egérutakat, amelyekkel elkerülhetők lennének a torlódások a nagy iskolák környékén. A Lencsési lakótelepet és a Kétegyházi utat összekötő Építők úja lehetne ilyen, de szerinte ezzel csak azok járnak esetleg jól, akik a Lencsési lakótelep és a Kétegyházi út, esetleg Jamina között közlekednek.

Kiss&Ride parkolók jöhetnek a Petőfi utcában

Ahogy a legtöbb nagy iskolánál, úgy többek között a Petőfi utcai általános iskolánál is előfordulnak fennakadások. Itt szóba került, hogy lehetne plusz parkolókat építeni, és a szakemberek két megoldási javaslatot is felvázoltak.

Egyrészt összeköthetnék a Gábor Áron utcát és a Petőfi utcát egy úgynevezett parkolóutcával. Így 20-30 parkolót is létesíthetnek.

Másrészt a zöldfelület Petőfi utca felőli oldalán lehetne kétirányú közlekedéssel parkolókat építeni.

Felmerült emellett, hogy úgynevezett Kiss&Ride parkolókat létesítenek a meglévő helyeken. Ez azt jelenti, hogy bizonyos időszakokban kizárólag 2 perces megállásokat engedélyeznének: a sofőrnek nem szabad elhagynia az autót, csak az utasok ki- és beszállására van mód, aztán tovább kell menni.