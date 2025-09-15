Beállt a város: olvasóink így kerülik el a békéscsabai dugókat

Több mint 11 ezer általános és középiskolás számára kezdődött meg a tanév szeptember 1-jén. Szarvas Péter polgármester felhívta a figyelmet, hogy ebben az időszakban torlódásokra lehet számítani, a békéscsabai dugók miatt több időt kell számolni az utazásra.

Elkezdődött a tanév, ezzel együtt pedig kialakultak a békéscsabai dugók is a belvárosban és a nagy iskolák környékén. Fotó: MW

Érdemes a megszokottnál hamarabb indulni a békéscsabai dugók miatt

Horváth László autósoktató sorolta, hogy fennakadások lehetnek többek között a Lencsési lakótelep felől a belváros irányába, a Gyulai úton és a Széchenyi utcában, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Munkácsy Mihály Múzeum előtt, illetve a nagy iskolák környékén.

Ő is megerősítette azt, amit a városvezető: érdemes a megszokottnál hamarabb indulni. A tapasztalata alapján nem találni egérutakat a nagy iskolák környékén, amelyekkel a torlódások elkerülhetők lennének. Legfeljebb a Lencsési és Jamina között közlekedőknél jöhet szóba az Építők útja.

A Beol.hu olvasói is megosztották véleményeiket a Facebook-oldalon a békéscsabai dugókkal kapcsolatban.

Mindössze 20 percről van szó, amikor torlódások lehetnek

Volt, aki szerint Békéscsabán nincs dugó, és akinek ebben a városban problémát jelent autóval közlekedni, annak érdemesebb inkább gyalog járnia. Más szerint reggel és délután mindössze 20 percről van szó, amikor fennakadások lehetnek, nem szabad, hogy ez súlyos gond legyen. Megint mások szerint szombaton a békéscsabai piac környékén van inkább káosz.

Az a baj, hogy nem csak az alsós diákokat viszik, hozzák autóval

A hozzászólók között volt, aki tudta, hogy mi okozza a békéscsabai dugókat. Úgy véli, az a baj, hogy nemcsak az alsós gyermekeket viszik, hozzák iskolába, iskolából autóval, hanem a felsősöket, sőt a gimnazistákat is. Az ő idejében gyalog és kerékpárral jártak. Erre volt, aki úgy reagált, hogy ezek szerint nem drága az üzemanyag.

Érdemesebb kerékpárral vagy gyalog útnak indulni

Más is felkapta a téma ezen fonalát. Azt írta, hogy nemcsak nyáron, hanem télen is kerékpárral mennek alsós gyermekével, így legalább a közlekedést is megismeri, amire az autó hátsó üléséről nem lenne lehetősége. Megint más szerint is jó ötlet, hogy érdemesebb lenne gyalog és kerékpárral közlekedni, csak sokan vannak, akik vidékről járnak, így érthető az autózás.