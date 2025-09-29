Váratlan, de nem ismeretlen helyzet állt elő a buszközlekedésben

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy meghirdette az önkormányzat a békéscsabai buszközlekedéssel kapcsolatos pályázatát. Azaz várták a cégek jelentkezését, amelyek arra pályázhattak, hogy a következő öt évben viszik az utasokat, menetrend szerint. Ugyanakkor egyetlen pályázat sem érkezett. A városvezető szerint viszont lesz megoldás erre a problémára is.

A békéscsabai buszközlekedés is téma volt a városi közgyűlés ülésén. Egyelőre nem tudni, hogy 2026-tól ki viszi az utasokat. Fotó: MW

Békéscsabai buszközlekedés: nem tudni, melyik cég viszi az utasokat

Egyelőre kérdés tehát, hogy melyik cég viszi az utasokat 2026-tól. Bár a helyzet váratlannak mondható, nem ismeretlen az önkormányzat számára, korábban is történt hasonló. Volt olyan, hogy egyetlen cég sem pályázott, illetve olyan is, hogy volt egy pályázó, de az eljárást eredménytelennek nyilvánították. Ezt követően – a jogszabályoknak megfelelően – kijelölték, hogy melyik cég biztosítsa a szolgáltatást Békéscsabán.

500 millió forintba kerül az önkormányzatnak ez a szolgáltatás

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közösségi közlekedés, azaz a békéscsabai buszközlekedés éves szinten 750 millió forintba kerül. Ebből nagyjából 140 millió forint folyik be abból, hogy az utasok jegyet, bérletet váltanak, illetve a költségek 10 százalékát fedezi a kormány egyfajta hozzájárulásként. A költségek mintegy 75 százalékát tehát az önkormányzatnak kell állnia, ami közel 500 millió forintot jelent.

Kevesebben szállnak buszra, miközben a költségek emelkednek

Emelkednek a költségek, az üzemanyag, a bér és a karbantartás terén is – folytatta. Hozzátette, a tavalyinál is kedvezőtlenebb képet mutatnak az idei, első féléves számok: miközben kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, az többe kerül. Vagy azért nem szállnak buszra a békéscsabaiak, mert kerékpárral közlekednek, vagy azért, mert autóval mennek munkába, viszik a gyermekeket óvodába, iskolába; pedig az árak a középmezőnybe tartoznak.