Váratlan, de nem ismeretlen helyzet állt elő a buszközlekedésben
Egyelőre nem tudni, melyik cég viszi majd az utasokat 2026-tól a békési vármegyeszékhelyen. Ez is kiderült akkor, amikor szóba került a békéscsabai buszközlekedés csütörtökön a városi közgyűlés ülésén; mint ahogy az is, hogy a szolgáltatás mennyibe kerül évente az önkormányzatnak. Szarvas Péter polgármester – a korábbiakhoz képest – megdöbbentő számot mondott.
Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy meghirdette az önkormányzat a békéscsabai buszközlekedéssel kapcsolatos pályázatát. Azaz várták a cégek jelentkezését, amelyek arra pályázhattak, hogy a következő öt évben viszik az utasokat, menetrend szerint. Ugyanakkor egyetlen pályázat sem érkezett. A városvezető szerint viszont lesz megoldás erre a problémára is.
Békéscsabai buszközlekedés: nem tudni, melyik cég viszi az utasokat
Egyelőre kérdés tehát, hogy melyik cég viszi az utasokat 2026-tól. Bár a helyzet váratlannak mondható, nem ismeretlen az önkormányzat számára, korábban is történt hasonló. Volt olyan, hogy egyetlen cég sem pályázott, illetve olyan is, hogy volt egy pályázó, de az eljárást eredménytelennek nyilvánították. Ezt követően – a jogszabályoknak megfelelően – kijelölték, hogy melyik cég biztosítsa a szolgáltatást Békéscsabán.
500 millió forintba kerül az önkormányzatnak ez a szolgáltatás
Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közösségi közlekedés, azaz a békéscsabai buszközlekedés éves szinten 750 millió forintba kerül. Ebből nagyjából 140 millió forint folyik be abból, hogy az utasok jegyet, bérletet váltanak, illetve a költségek 10 százalékát fedezi a kormány egyfajta hozzájárulásként. A költségek mintegy 75 százalékát tehát az önkormányzatnak kell állnia, ami közel 500 millió forintot jelent.
Kevesebben szállnak buszra, miközben a költségek emelkednek
Emelkednek a költségek, az üzemanyag, a bér és a karbantartás terén is – folytatta. Hozzátette, a tavalyinál is kedvezőtlenebb képet mutatnak az idei, első féléves számok: miközben kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, az többe kerül. Vagy azért nem szállnak buszra a békéscsabaiak, mert kerékpárral közlekednek, vagy azért, mert autóval mennek munkába, viszik a gyermekeket óvodába, iskolába; pedig az árak a középmezőnybe tartoznak.
Buszmegállót kértek a Körte sorra, a CsabaPark bejáratához
A téma akkor került szóba, amikor Dinya Gábor önkormányzati képviselő ismét szorgalmazta, hogy legyen a Körte soron, a CsabaPark bejáratánál egy-egy buszmegálló. Úgy véli, hogy a CsabaPark komoly attrakciónak számít a játszótérrel, a kalandparkkal. Ő is felvetette azt, amit korábban Varga Tamás alpolgármester, hogy szükség lenne a Lencsési lakótelepről közvetlen járatra a kórházhoz, és szerinte ez mehetne a Körte sor felé is.
Mérlegelni kell az ehhez hasonló fejlesztéseket
Szarvas Péter polgármester a Körte sori buszmegállók kapcsán azt mondta: ez egy olyan fejlesztés lenne, aminek van magyarázata, de mérlegelni kell. Minden egyes fejlesztésnél figyelembe kell venni azt, hogy a városnak 500 millió forintot kell áldoznia a békéscsabai buszközlekedésre, hasonló nagyságrendű forrást a színház és az Árpád fürdő üzemeltetése kapcsán kell áldoznia az önkormányzatnak.
Tavaly is jelentősen csökkent az utasok száma
A békéscsabai buszközlekedés ügye nyár elején is téma volt a városi közgyűlés ülésén. Akkor a volántársaság megküldte az előző évről készített beszámolót, és a korábbi évekhez képest lényegesen több pénzt kért az önkormányzattól. Kiderült, hogy bár a futott kilométerek száma érdemben nem változott, az utasok száma jelentősen, 3,5 millióról 3 millióra csökkent.
Nagyjából 8 százalékkal emelték a jegyek és a bérletek árát
Az utasok augusztus 1-jétől komoly változásra számíthattak. A jegyek és a bérletek ára ugyanis emelkedett:
- az elővételben eladott menetjegy ára 380-ról 410 forintra,
- az autóbuszon megváltott menetjegy ára 460-ról 500 forintra,
- az egyvonalas havi bérlet ára 6000-ről 6500 forintra,
- az összvonalas havi bérlet ára 8800-ról 9500 forintra,
- a tanuló- és nyugdíjasbérlet ára 2500-ról 2700 forintra.
