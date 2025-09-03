szeptember 3., szerda

Második világháború

2 órája

Feltárások jönnek a temetőben, mindenki vigyázzon

Címkék#földmunka#hadisírgondozó#sírkert#figyelem

Feltárások jönnek a temetőben, mindenki vigyázzon – hívták fel a figyelmet a városházán.

Licska Balázs

Azonosító feltárást hajtanak végre a békéscsabai, a Lipták András utcai Tabáni evangélikus temetőben, annak is a második világháborús parcellájában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi hadisírgondozó osztályának munkatársai – ismertették az önkormányzatnál.

Temetői feltárások veszik kezdetét
Feltárások jönnek a temetőben, ezért kértek óvatosságot. Illusztráció: MW

Felhívták a figyelmet, hogy nagy kiterjedésű földmunkára van kilátás, és azt kérték, hogy a feltárás időszakában a sírkert látogatói fokozott óvatossággal közelítsék meg a helyszínt, hogy ezzel is elkerülhessék a baleseteket. A szalaggal elkerített munkaterületre pedig csak az arra jogosultak mehetnek be.

A második világháborús parcella várhatóan 2026-ra újul meg teljesen – közölték a békéscsabai városházán.

 

 

 

