Feltárások jönnek a temetőben, mindenki vigyázzon

Azonosító feltárást hajtanak végre a békéscsabai, a Lipták András utcai Tabáni evangélikus temetőben, annak is a második világháborús parcellájában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi hadisírgondozó osztályának munkatársai – ismertették az önkormányzatnál.

Feltárások jönnek a temetőben, ezért kértek óvatosságot. Illusztráció: MW

Felhívták a figyelmet, hogy nagy kiterjedésű földmunkára van kilátás, és azt kérték, hogy a feltárás időszakában a sírkert látogatói fokozott óvatossággal közelítsék meg a helyszínt, hogy ezzel is elkerülhessék a baleseteket. A szalaggal elkerített munkaterületre pedig csak az arra jogosultak mehetnek be.

A második világháborús parcella várhatóan 2026-ra újul meg teljesen – közölték a békéscsabai városházán.