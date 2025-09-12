1 órája
Péntek este jönnek az év leglátványosabb koncertjei Csabán!
Az év leglátványosabb koncertjei jönnek Békéscsabán, a Szent István téren péntek este, ráadásul ingyenesen.
Szarvas Péter polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Szerencsejáték Zrt. révén két nagyszabású, ingyenes koncert lesz péntek este a Szent István téren. A Back II Black és a Neoton lép fel.
Péntek délelőtt kamionok lepték el a Szent István teret, ahova eszméletlen mennyiségű fény- és hangtechnika érkezett. A LED-falakon keresztül azok is mondhatni testközelből követhetik a Szerencsekoncerteket, akik nem akarnak a színpad előtti első sorokban helyt követelni maguknak – ismertették Békéscsaba Facebook-oldalán, kiemelve, az év leglátványosabb koncertjei ígérkeznek.
Indul a buli: a Neoton és a Back II Black Békéscsabán, de ez még csak a kezdet