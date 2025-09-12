szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent István tér

33 perce

Péntek este jönnek az év leglátványosabb koncertjei Csabán!

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Szerencsekoncert#fény hangtechnika#Békéscsaba

Az év leglátványosabb koncertjei jönnek Békéscsabán, a Szent István téren péntek este, ráadásul ingyenesen.

Licska Balázs

Szarvas Péter polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Szerencsejáték Zrt. révén két nagyszabású, ingyenes koncert lesz péntek este a Szent István téren. A Back II Black és a Neoton lép fel.

Elképesztő mennyiségű fény- és hangtechnika érkezett a Szent István térre. 
Fotó: Fotó: Békéscsaba Facebook-oldala

Péntek délelőtt kamionok lepték el a Szent István teret, ahova eszméletlen mennyiségű fény- és hangtechnika érkezett.  A LED-falakon keresztül azok is mondhatni testközelből követhetik a Szerencsekoncerteket, akik nem akarnak a színpad előtti első sorokban helyt követelni maguknak – ismertették Békéscsaba Facebook-oldalán, kiemelve, az év leglátványosabb koncertjei ígérkeznek.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu