Egy látványos videó, a miniszter különleges fotója, és a csabai étterem új tulajdonosa

Négy év intenzív munka, számtalan mérnök, szakember és kivitelező összefogása kellett ahhoz, hogy a magyar-román határig vezető pálya gyorsabbá, biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon – írták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújulása, illetve átadása kapcsán. Az új második vágány, a teljes pályamegújítás, a korszerű biztosítóberendezések és a felújított állomások mind azt szolgálják, hogy a jövőben modern körülmények között, akár 160 kilométer/óra sebességgel közlekedhessenek a vonatok ezen a nemzetközi vasúti folyosón.

A megújult Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat kedden adták át. Fotó: Dinya Magdolna

A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének lépései

A Békéscsaba-Lőkösháza korszerűsített vasúti vonalszakaszt kedden adták át, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel. A vasútfejlesztés a személyszállítás szolgáltatási színvonalának javulása mellett hozzájárul a Magyarország és Európa közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is.

Elkelt sokak kedvenc étterme, novembertől új világ jön

A legszellemesebb nevűek között számos sikert aratott országosan a békéscsabai vendéglátóhely. A jaminai Jobb Mint Otthont tulajdonosa, a Jamina Hús Kft. a minap eladta.

A Jobb Mint Otthont eladták, de október végéig ugyanúgy üzemel. Fotó: Dinya Magdolna

Elképesztően alacsony a vízállás, néhol át lehet sétálni a folyón – videóval

Battonyáról és távolabbi helyekről is sokan választják úti céljuknak Pécskát. A természeti adottságok is vonzerőt jelentenek annak, aki a határ túloldalára szervez túrát.

A Maros folyó rekord alacsony vízállásakor ilyen képek készültek. Fotó: Bodrogi Attila

Lázár János különleges fotót készített Gyulán

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Gyulára látogatott, ahol egyórás megbeszélést folytatott a városvezetéssel, dr. Görgényi Ernő polgármesterrel, Alt Norbert és Kónya István alpolgármesterekkel és dr. Csige Gábor jegyzővel. Az Orbán Viktorral folytatott tárgyaláson a helyi tervekről esett szó, és egy különleges fotó is készült.

Orbán Viktor látogatásán ismét elkészült a 11 évvel ezelőtt fotó „reprintje”, most Gyulán. Forrás: Dr. Görgényi Ernő Facebook oldala

Már reggel rendőrök lepték el a kereszteződést, ezért küldték őket oda – galériával, videóval

Sokan meglepődtek, amikor szerdán reggel rendőrök jelentek meg a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Utánajártunk, hogy mi történt.