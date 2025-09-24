1 órája
Egy látványos videó, a miniszter különleges fotója, és a csabai étterem új tulajdonosa
Látványos videót tett közzé a V-Híd Zrt. az utóbbi évek egyik legnagyobb és legjelentősebb vasúti beruházásról. Megmutatják, hogy miként született meg a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújult szakasza. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 24-én.
Négy év intenzív munka, számtalan mérnök, szakember és kivitelező összefogása kellett ahhoz, hogy a magyar-román határig vezető pálya gyorsabbá, biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon – írták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújulása, illetve átadása kapcsán. Az új második vágány, a teljes pályamegújítás, a korszerű biztosítóberendezések és a felújított állomások mind azt szolgálják, hogy a jövőben modern körülmények között, akár 160 kilométer/óra sebességgel közlekedhessenek a vonatok ezen a nemzetközi vasúti folyosón.
A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének lépései
A Békéscsaba-Lőkösháza korszerűsített vasúti vonalszakaszt kedden adták át, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel. A vasútfejlesztés a személyszállítás szolgáltatási színvonalának javulása mellett hozzájárul a Magyarország és Európa közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is.
Elkelt sokak kedvenc étterme, novembertől új világ jön
A legszellemesebb nevűek között számos sikert aratott országosan a békéscsabai vendéglátóhely. A jaminai Jobb Mint Otthont tulajdonosa, a Jamina Hús Kft. a minap eladta.
Elképesztően alacsony a vízállás, néhol át lehet sétálni a folyón – videóval
Battonyáról és távolabbi helyekről is sokan választják úti céljuknak Pécskát. A természeti adottságok is vonzerőt jelentenek annak, aki a határ túloldalára szervez túrát.
Lázár János különleges fotót készített Gyulán
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Gyulára látogatott, ahol egyórás megbeszélést folytatott a városvezetéssel, dr. Görgényi Ernő polgármesterrel, Alt Norbert és Kónya István alpolgármesterekkel és dr. Csige Gábor jegyzővel. Az Orbán Viktorral folytatott tárgyaláson a helyi tervekről esett szó, és egy különleges fotó is készült.
Már reggel rendőrök lepték el a kereszteződést, ezért küldték őket oda – galériával, videóval
Sokan meglepődtek, amikor szerdán reggel rendőrök jelentek meg a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Utánajártunk, hogy mi történt.
Forgalomirányítási gyakorlat BékéscsabánFotók: Dinya Magdolna