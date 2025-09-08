1 órája
Láthatatlan ellenséggel harcoltak a békéscsabai katonák
Nem csak egyenruhát öltöttek, a gázálarcot is magukra vették, ugyanis egy láthatatlan ellenséggel néztek szembe a békéscsabai katonák.
Felkészültek a láthatatlan fenyegetésekkel szemben is a katonák.
Az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred zászlóaljainál,
- a békéscsabai vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóaljnál,
- a tiszaszigeti Heim Géza 46. Területvédelmi Zászlóaljnál
több mint félszáz tartalékos vett részt atom, biológiai és vegyi védelmi képzésen – ismertették a Területvédelmi Erők hivatalos Facebook-oldalán.
A katonák a foglalkozásokon megtanulták, hogy miként ismerhetők fel a veszélyes anyagok, illetve, hogy hogyan kell használni az egyéni védőfelszereléseket. Mint fogalmaztak, a harctéren nem csak a szemmel látható ellenség jelenthet fenyegetést, így a megfelelő felkészültség életeket menthet.
