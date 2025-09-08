szeptember 8., hétfő

Képzés

1 órája

Láthatatlan ellenséggel harcoltak a békéscsabai katonák

Címkék#gázálarc#MH Dombay Miksa 4 Területvédelmi Ezred#harctér#Fekete Imre 101 Területvédelmi Zászlóalj#Heim Géza 46 Területvédelmi Zászlóalj#képzés#katona

Nem csak egyenruhát öltöttek, a gázálarcot is magukra vették, ugyanis egy láthatatlan ellenséggel néztek szembe a békéscsabai katonák.

Licska Balázs

Felkészültek a láthatatlan fenyegetésekkel szemben is a katonák.

Gázálarcot is magukra vettek a katonák
Gázálarcot is magukra vettek a tartalékos katonák. Fotó: Területvédelmi Erők Facebook-oldal

 Az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred zászlóaljainál,

  • a békéscsabai vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóaljnál,
  • a tiszaszigeti Heim Géza 46. Területvédelmi Zászlóaljnál

több mint félszáz tartalékos vett részt atom, biológiai és vegyi védelmi képzésen – ismertették a Területvédelmi Erők hivatalos Facebook-oldalán

A katonák a foglalkozásokon megtanulták, hogy miként ismerhetők fel a veszélyes anyagok, illetve, hogy hogyan kell használni az egyéni védőfelszereléseket. Mint fogalmaztak, a harctéren nem csak a szemmel látható ellenség jelenthet fenyegetést, így a megfelelő felkészültség életeket menthet.

 

 

