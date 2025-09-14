szeptember 14., vasárnap

Korszerűsítés

56 perce

Elindultak a munkák, megújul a könyvtár épülete

Megújul a könyvtár épülete – közölte a városvezető.

Licska Balázs
Elindultak a munkák, megújul a könyvtár épülete

Megújul a jaminai könyvtár épülete. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere ismertette a Facebook-oldalán, hogy korszerűsítik a jaminai könyvtár épületét a Batsányi utcában. Teljesen megújul az utca felőli homlokzat, emellett – Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő közreműködésével – a kaput ugyancsak cserélik.

 

 

