56 perce
Elindultak a munkák, megújul a könyvtár épülete
Megújul a könyvtár épülete – közölte a városvezető.
Megújul a jaminai könyvtár épülete. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere ismertette a Facebook-oldalán, hogy korszerűsítik a jaminai könyvtár épületét a Batsányi utcában. Teljesen megújul az utca felőli homlokzat, emellett – Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő közreműködésével – a kaput ugyancsak cserélik.
1 órája
Amíg aszfaltoztak, addig korlátozták a sebességet, ma már jó úton lehet autózniÚtfelújítás kezdődött a városban
2 órája
Ásós Géza az ínyenceket, a slágergyárosok a bulizókat csalták ki a falunapra – galériával, videóval
