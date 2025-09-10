Most kiderült, mire készülnek Gerla határában

Katonák lepik el Gerla határát, a Marói erdő területét szeptember 16-án, 17-én és 18-án, azaz kedden, szerdán és csütörtökön 8 és 16 óra között. A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj ugyanis kiképzési foglalkozásokat hajt végre. A helyszínen és környékén sok katonára és éles hanghatásra lehet számítani – ismertették a békéscsabai önkormányzatnál.