Meghallgatták a kisgyermekes szülőket, fontos változás jön a népszerű játszótéren

Többen jelezték, hogy szükség lenne a Vécsey utca 24-26. számú lépcsőház melletti játszótér lezárására, mivel a gyermekek könnyen kiszaladhatnak a Bartók Béla út irányába, amely a benzinkút közvetlen közelsége miatt nagy forgalmat bonyolít le.

Biztonságosabbá vált a népszerű játszótér. Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala

– A kisgyermekes szülők kérésére ezért egy zárható kiskaput építettek be az érintett kerítésszakaszra, biztonságosabbá téve a területet – ismertette Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.

A kaput a napokban telepítették, a népszerű játszótéren azonban nem állnak le a munkálatokkal. Hamarosan cserélik a babahintát, illetve egy hasonló, masszív, nagyobb igénybevételnek is ellenálló játszótérit kaput szerelhetnek fel a Vécsey utcai kerítésszakaszon is – számolt be.