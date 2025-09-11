szeptember 11., csütörtök

Biztonság

1 órája

Meghallgatták a kisgyermekes szülőket, fontos változás jön a népszerű játszótéren

Címkék#biztonság#Bartók Béla út#igénybevétel#Vécsey utca#lépcsőház#kiskapu#Fülöp Csaba

Biztonságosabbá vált a népszerű játszótér – ismertette az önkormányzati képviselő.

Licska Balázs

Többen jelezték, hogy szükség lenne a Vécsey utca 24-26. számú lépcsőház melletti játszótér lezárására, mivel a gyermekek könnyen kiszaladhatnak a Bartók Béla út irányába, amely a benzinkút közvetlen közelsége miatt nagy forgalmat bonyolít le.

Biztonságosabbá vált a népszerű játszótér. Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala

– A kisgyermekes szülők kérésére ezért egy zárható kiskaput építettek be az érintett kerítésszakaszra, biztonságosabbá téve a területet – ismertette Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.

A kaput a napokban telepítették, a népszerű játszótéren azonban nem állnak le a munkálatokkal. Hamarosan cserélik a babahintát, illetve egy hasonló, masszív, nagyobb igénybevételnek is ellenálló játszótérit kaput szerelhetnek fel a Vécsey utcai kerítésszakaszon is – számolt be.

 

 

 

