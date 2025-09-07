Békéscsaba
1 órája
Bevált módszerrel védik a füvet a belvárosban
Egészen különleges módot választva védik a zöldterületeket Békéscsaba belvárosában.
Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta: a helyiek kérésére, azért, hogy megvédhessék a zöldterületeket többek között az ott parkoló autóktól, fakarókat helyeznek ki. Békéscsaba belvárosában több helyen éltek ezzel a módszerrel, az elmúlt időszakban pedig
- a Vécsey utca 24-26. számú lépcsőháznál,
- a Kazinczy lakótelep 13A. számú lépcsőháznál,
- a Kazinczy lakótelep 9B. számú lépcsőháznál,
- a Pátkai utca 2. számú lépcsőháznál,
- a Pátkai utca 12. számú lépcsőháznál,
- a Gábor köz 14. számú lépcsőháznál,
- a Tulipán utca 2. számú lépcsőháznál
tettek ki fakarókat.
A Facebook-oldalán jelezte: mivel további igények merültek fel, várhatóan folytatódik a program. A tapasztalatok alapján a lebetonozott fakarók megfelelő védelmet jelentenek a zöldterületek számára.
