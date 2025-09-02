szeptember 2., kedd

Beruházás

48 perce

Itt a válasz, miért építkezik Békéscsaba Doboz határában

Fontos, jelenleg zajló, valamint a közeljövőben várható békéscsabai beruházásokról számolt be Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón. Ismertette, hogy mi a helyzet a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának a felújításával, a jaminai bölcsőde építésével, és hogy miért építkezik hamarosan Békéscsaba Doboz határában.

Licska Balázs

Bár nem Békéscsaba közigazgatási területén valósul meg a beruházás, mégis fontos – vezette fel Szarvas Péter polgármester a sajtótájékoztatón, hogy miért építkezik Békéscsaba Doboz határában.  

Békéscsaba Doboz határában építkezik
Kiderült, hogy miért építkezik Békéscsaba Doboz határában. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Békéscsaba Doboz határában építkezik egy sikeres projekt révén

A TOP Plusz keretében Békéscsaba és Doboz sikeres pályázatot adott be, éstöbb mint 750 millió forint támogatást nyert el. A forrásból megépítik a Békéscsaba és Doboz közötti kerékpárút hiányzó, igazából a Kettős-Körös-hídon átívelő szakaszát. 

Bővítik ezzel a Wenckheim turista- és kerékpárutat

A városvezető elmondta, hogy ezzel lényegében bővítik a Wenckheim turista- és kerékpárutat. A projekt korábbi fázisában megépítették többek között a gerlai és a pósteleki kastély közötti, valamint a szabadkígyósi kastélyhoz vezető szakaszt. Ha pedig Békéscsaba és Doboz között megvalósul a kerékpárforgalmi létesítmény, akkor végig bicikliúton közelíthetők majd meg Békéscsaba felől Doboz nevezetességei, köztük a Wenckheim-kripta.

Készülnek a falak, halad a jaminai bölcsőde építése

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy megfelelő ütemben halad a jaminai bölcsőde építése az Erzsébet lakóparkban, a repülőhíd lábánál. Itt egy hat csoportszobás, összesen 84 férőhelyes, modern, minden követelménynek megfelelő bölcsőde létesül. Zajlanak a falazási munkák.

Hamarosan véget ér a felújítás a Munkácsy Mihály Múzeumnál

A Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújítása is folyamatban van, pár hét múlva véget érhet. Mihály nap apropóján, szeptember végén meg is ünnepelnék a felújítást. Az örökségvédelmi hatósággal egyeztetnek a kerítésről: lehet, hogy áthelyezik azért, hogy a Széchenyi utca felől nagyobb legyen a tér.

 

