2 órája
Itt a válasz, miért építkezik Békéscsaba Doboz határában
Fontos, jelenleg zajló, valamint a közeljövőben várható békéscsabai beruházásokról számolt be Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón. Ismertette, hogy mi a helyzet a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának a felújításával, a jaminai bölcsőde építésével, és hogy miért építkezik hamarosan Békéscsaba Doboz határában.
Bár nem Békéscsaba közigazgatási területén valósul meg a beruházás, mégis fontos – vezette fel Szarvas Péter polgármester a sajtótájékoztatón, hogy miért építkezik Békéscsaba Doboz határában.
Békéscsaba Doboz határában építkezik egy sikeres projekt révén
A TOP Plusz keretében Békéscsaba és Doboz sikeres pályázatot adott be, éstöbb mint 750 millió forint támogatást nyert el. A forrásból megépítik a Békéscsaba és Doboz közötti kerékpárút hiányzó, igazából a Kettős-Körös-hídon átívelő szakaszát.
Bővítik ezzel a Wenckheim turista- és kerékpárutat
A városvezető elmondta, hogy ezzel lényegében bővítik a Wenckheim turista- és kerékpárutat. A projekt korábbi fázisában megépítették többek között a gerlai és a pósteleki kastély közötti, valamint a szabadkígyósi kastélyhoz vezető szakaszt. Ha pedig Békéscsaba és Doboz között megvalósul a kerékpárforgalmi létesítmény, akkor végig bicikliúton közelíthetők majd meg Békéscsaba felől Doboz nevezetességei, köztük a Wenckheim-kripta.
Készülnek a falak, halad a jaminai bölcsőde építése
Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy megfelelő ütemben halad a jaminai bölcsőde építése az Erzsébet lakóparkban, a repülőhíd lábánál. Itt egy hat csoportszobás, összesen 84 férőhelyes, modern, minden követelménynek megfelelő bölcsőde létesül. Zajlanak a falazási munkák.
Hamarosan véget ér a felújítás a Munkácsy Mihály Múzeumnál
A Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújítása is folyamatban van, pár hét múlva véget érhet. Mihály nap apropóján, szeptember végén meg is ünnepelnék a felújítást. Az örökségvédelmi hatósággal egyeztetnek a kerítésről: lehet, hogy áthelyezik azért, hogy a Széchenyi utca felől nagyobb legyen a tér.
Magyar gulyásért és kolbászért rajong Kolumbia, a Békés vármegyei séfek nagyot alkottak – galériával, videóval