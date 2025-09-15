Ingyen reggeli jár annak, aki bringával kel útra

Az autómentes hét keretében most is meglepik azokat, akik környezetkímélő közlekedési módot választva kerékpárral indulnak munkába, iskolába. Szeptember 16-án, kedden 6.30 órától Békéscsaba négy helyszínén osztanak bringás reggelit.

Ismét lesz bringás reggeli, Békéscsaba négy helyszínén. Fotó: MW

Összesen 1500 csomag talál gazdára

az Andrássy úton, a Piknikezők szobránál,

a Szent István téren – itt 7 órától –,

a Lencsési lakótelepen, a körgátnál,

a repülőhíd lábánál, a Szabolcs és Ihász utcák kereszteződésében

– derült ki az önkormányzat Facebook-oldaláról.

Szarvas és Dévaványa is megmozdul

Idén is csatlakozik Szarvas és Dévaványa is az Európai Mobilitási Hét programsorozatához. A korábbi évekhez hasonlóan a kezdeményezés célja az, hogy minél többen kipróbálják a környezetbarát közlekedési formákat, és felfedezzék a kerékpározás, a gyaloglás, a mozgás örömét.