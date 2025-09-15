szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autómentes hét

1 órája

Ingyen reggeli jár annak, aki bringával kel útra

Címkék#kerékpáros#Szent István téren#Lencsési lakótelepen#Ihász utca#Andrássy út#munka#bringás#reggeli

Az autómentes hét keretében ismét kedveskednek azoknak, akik kerékpárral indulnak útnak. Békéscsabán négy helyszínen osztanak bringás reggelit.

Licska Balázs

Az autómentes hét keretében most is meglepik azokat, akik környezetkímélő közlekedési módot választva kerékpárral indulnak munkába, iskolába. Szeptember 16-án, kedden 6.30 órától Békéscsaba négy helyszínén osztanak bringás reggelit. 

Bringás reggeli lesz ismét Békéscsabán
Ismét lesz bringás reggeli, Békéscsaba négy helyszínén. Fotó: MW

Összesen 1500 csomag talál gazdára

  • az Andrássy úton, a Piknikezők szobránál,
  • a Szent István téren – itt 7 órától –,
  • a Lencsési lakótelepen, a körgátnál,
  • a repülőhíd lábánál, a Szabolcs és Ihász utcák kereszteződésében

– derült ki az önkormányzat Facebook-oldaláról.

Szarvas és Dévaványa is megmozdul

Idén is csatlakozik Szarvas és Dévaványa is az Európai Mobilitási Hét programsorozatához. A korábbi évekhez hasonlóan a kezdeményezés célja az, hogy minél többen kipróbálják a környezetbarát közlekedési formákat, és felfedezzék a kerékpározás, a gyaloglás, a mozgás örömét. 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu