3 órája
Ingyen reggeli jár annak, aki bringával kel útra
Az autómentes hét keretében ismét kedveskednek azoknak, akik kerékpárral indulnak útnak. Békéscsabán négy helyszínen osztanak bringás reggelit.
Az autómentes hét keretében most is meglepik azokat, akik környezetkímélő közlekedési módot választva kerékpárral indulnak munkába, iskolába. Szeptember 16-án, kedden 6.30 órától Békéscsaba négy helyszínén osztanak bringás reggelit.
Összesen 1500 csomag talál gazdára
- az Andrássy úton, a Piknikezők szobránál,
- a Szent István téren – itt 7 órától –,
- a Lencsési lakótelepen, a körgátnál,
- a repülőhíd lábánál, a Szabolcs és Ihász utcák kereszteződésében
– derült ki az önkormányzat Facebook-oldaláról.
Szarvas és Dévaványa is megmozdul
Idén is csatlakozik Szarvas és Dévaványa is az Európai Mobilitási Hét programsorozatához. A korábbi évekhez hasonlóan a kezdeményezés célja az, hogy minél többen kipróbálják a környezetbarát közlekedési formákat, és felfedezzék a kerékpározás, a gyaloglás, a mozgás örömét.
