Döntés született

50 perce

A kínai pufi dzsekik miatt bezár a legendás szűcsmester üzlete

Pongrácz Jolán#üzlet#szűcsmesterség#család#Békéscsaba

Hatodik generációsként öröklődött a szűcsmesterség dr. Futakiné Pongrácz Jolánra, aki öt éve, 92 éves korában hunyt el. Hatvan évig dolgozott ebben a szakmában, 88 évesen még ő vezette az autót, aztán Géza fia vitte, hozta. A város központjában lévő szűcsüzlet szeptember 9-étől még kinyit, hogy aztán jövő év május 1-jétől végleg lehúzzák a rolót.

Nyemcsok László

Pongrácz Jolán élete bővelkedett eseményekben, és a szűcsmesterséget olyan szinten, elhivatottsággal, kitartással művelte, hogy szinte mindenki felnézett rá Békéscsaba városában, ahol az Andrássy úton működtette szűcsboltját.

Békéscsaba Bőr és szörme szalon
Békéscsaba egyik legrégebbi üzlete bezárja kapuit. Fotó: Beol.hu

Az üzletet 2026. május 1-jén végleg bezárják Békéscsaba városában

Dr. Futaki Géza, a szűcsmester fia elmondta, a dolgozók idős korára tekintettel az üzletet 2026. május 1-jén végleg bezárják. Kifutási időt természetesen hagynak, ezért bőr- és szőrmeigényét mindenki jelezheti szeptember 9-étől, amikor a nyári szünet után még kinyit a Kékróka Bőr- és Szőrme Szalon.

Dr. Futakiné Pongrácz Jolánnak a családja mellett a mestersége, a szalon vezetése volt a mindene. Fotó: Beol.hu

A család az üzemeltetést már nem tudja felvállalni

Édesanyánk emlékét őrizzük, de a család az üzemeltetést már nem tudja felvállalni, bármennyire is hozzánőttek a vásárlók a bőr- és szőrme kézműves termékekig, a kabátoktól a sapkákig – ecsetelte dr. Fuzaki Géza, aki először a szűcsmesterséget sajátította el, majd szűcsmesteri vizsgát is tett.

Nincs utánpótlás a szűcsszakmában

Dr. Futaki Géza kitért arra, nincs utánpótlás a szűcsszakmában, tarolnak a kínai, felfújt, műanyag dzsekik, átvették a hatalmat az ezeréves magyar szőr és szőrme elől, amik természetes úton lebomlanak az előzőkkel ellentétben.

A legtöbb darts-táblát is ők állítják elő

Dr. Futaki Géza kitért arra, többek között azért sem tudja átvenni édesanyja örökét, mert más vállalkozást is sikeresen működtet. Az M-plast habosított műanyag-termékeket gyárt, vasúti kocsiülésektől az autóbuszülésekig, sőt, a legtöbb darts-táblát is ők állítják elő.

 

 

