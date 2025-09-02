A kínai pufi dzsekik miatt bezár a legendás szűcsmester üzlete

Pongrácz Jolán élete bővelkedett eseményekben, és a szűcsmesterséget olyan szinten, elhivatottsággal, kitartással művelte, hogy szinte mindenki felnézett rá Békéscsaba városában, ahol az Andrássy úton működtette szűcsboltját.

Békéscsaba egyik legrégebbi üzlete bezárja kapuit. Fotó: Beol.hu

Az üzletet 2026. május 1-jén végleg bezárják Békéscsaba városában

Dr. Futaki Géza, a szűcsmester fia elmondta, a dolgozók idős korára tekintettel az üzletet 2026. május 1-jén végleg bezárják. Kifutási időt természetesen hagynak, ezért bőr- és szőrmeigényét mindenki jelezheti szeptember 9-étől, amikor a nyári szünet után még kinyit a Kékróka Bőr- és Szőrme Szalon.

Dr. Futakiné Pongrácz Jolánnak a családja mellett a mestersége, a szalon vezetése volt a mindene. Fotó: Beol.hu

A család az üzemeltetést már nem tudja felvállalni

– Édesanyánk emlékét őrizzük, de a család az üzemeltetést már nem tudja felvállalni, bármennyire is hozzánőttek a vásárlók a bőr- és szőrme kézműves termékekig, a kabátoktól a sapkákig – ecsetelte dr. Fuzaki Géza, aki először a szűcsmesterséget sajátította el, majd szűcsmesteri vizsgát is tett.

Nincs utánpótlás a szűcsszakmában

Dr. Futaki Géza kitért arra, nincs utánpótlás a szűcsszakmában, tarolnak a kínai, felfújt, műanyag dzsekik, átvették a hatalmat az ezeréves magyar szőr és szőrme elől, amik természetes úton lebomlanak az előzőkkel ellentétben.

A legtöbb darts-táblát is ők állítják elő

Dr. Futaki Géza kitért arra, többek között azért sem tudja átvenni édesanyja örökét, mert más vállalkozást is sikeresen működtet. Az M-plast habosított műanyag-termékeket gyárt, vasúti kocsiülésektől az autóbuszülésekig, sőt, a legtöbb darts-táblát is ők állítják elő.