A kínai pufi dzsekik miatt bezár a legendás szűcsmester üzlete
Hatodik generációsként öröklődött a szűcsmesterség dr. Futakiné Pongrácz Jolánra, aki öt éve, 92 éves korában hunyt el. Hatvan évig dolgozott ebben a szakmában, 88 évesen még ő vezette az autót, aztán Géza fia vitte, hozta. A város központjában lévő szűcsüzlet szeptember 9-étől még kinyit, hogy aztán jövő év május 1-jétől végleg lehúzzák a rolót.
Pongrácz Jolán élete bővelkedett eseményekben, és a szűcsmesterséget olyan szinten, elhivatottsággal, kitartással művelte, hogy szinte mindenki felnézett rá Békéscsaba városában, ahol az Andrássy úton működtette szűcsboltját.
Az üzletet 2026. május 1-jén végleg bezárják Békéscsaba városában
Dr. Futaki Géza, a szűcsmester fia elmondta, a dolgozók idős korára tekintettel az üzletet 2026. május 1-jén végleg bezárják. Kifutási időt természetesen hagynak, ezért bőr- és szőrmeigényét mindenki jelezheti szeptember 9-étől, amikor a nyári szünet után még kinyit a Kékróka Bőr- és Szőrme Szalon.
A család az üzemeltetést már nem tudja felvállalni
– Édesanyánk emlékét őrizzük, de a család az üzemeltetést már nem tudja felvállalni, bármennyire is hozzánőttek a vásárlók a bőr- és szőrme kézműves termékekig, a kabátoktól a sapkákig – ecsetelte dr. Fuzaki Géza, aki először a szűcsmesterséget sajátította el, majd szűcsmesteri vizsgát is tett.
Nincs utánpótlás a szűcsszakmában
Dr. Futaki Géza kitért arra, nincs utánpótlás a szűcsszakmában, tarolnak a kínai, felfújt, műanyag dzsekik, átvették a hatalmat az ezeréves magyar szőr és szőrme elől, amik természetes úton lebomlanak az előzőkkel ellentétben.
A legtöbb darts-táblát is ők állítják elő
Dr. Futaki Géza kitért arra, többek között azért sem tudja átvenni édesanyja örökét, mert más vállalkozást is sikeresen működtet. Az M-plast habosított műanyag-termékeket gyárt, vasúti kocsiülésektől az autóbuszülésekig, sőt, a legtöbb darts-táblát is ők állítják elő.
