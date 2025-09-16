szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

1 órája

18 ezer forint nyomában: kikapcsolták az áramot a bölcsődében

Címkék#bölcsőde#áramszünet#áramellátás

Váratlan helyzet okozott fennakadást a hét elején. A városi bölcsőde kedden nem tudta kinyitni kapuit, miután hétfőn délután megszűnt az intézmény áramellátása.

Beol.hu

A battonyai bölcsőde kedden zárva maradt, miután áramszünet következtében megszűnt az intézmény áramellátása. A Tündérkerti Bölcsődében hétfő délután kapcsolta le a szolgáltató az áramot, így kedden a gyerekeket nem tudták fogadni.

Áramszünet miatt zárva volt a battonyai bölcsőde
Áram nélkül maradt a battonyai bölcsőde, gyorsan meglett a probléma forrása. Illusztráció: Shutterstock

Miért kapcsolták ki az áramot?

A Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal közleménye szerint a kikapcsolás hátterében adminisztrációs probléma állt. A szolgáltató idén májustól áttért az elektronikus számlázásra, ám a bölcsődét fenntartó Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél technikai hiba miatt több értesítés nem érkezett meg – olvasható a város önkormányzatának tájékoztatójában.

Ennek következtében egy 18 329 forintos számla nem került be a hivatal könyvelési rendszerébe, így nem is jelentkezett tartozásként. A hivatal azonnal rendezte a hiányzó összeget, valamint kifizette a visszakapcsolási díjat is. Az intézményvezető a szülőket időben értesítette, és gondoskodott a feladatellátás megszervezéséről.

Mikor nyit újra a battonyai bölcsőde?

A szolgáltató tájékoztatása szerint a visszakapcsolás a lehető leghamarabb megtörténik. A bölcsőde várhatóan szeptember 17-én, szerdán már ismét fogadja a gyerekeket.

A fenntartó elnézést kért az érintett családoktól a kellemetlenségért.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu