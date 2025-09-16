1 órája
18 ezer forint nyomában: kikapcsolták az áramot a bölcsődében
Váratlan helyzet okozott fennakadást a hét elején. A városi bölcsőde kedden nem tudta kinyitni kapuit, miután hétfőn délután megszűnt az intézmény áramellátása.
A battonyai bölcsőde kedden zárva maradt, miután áramszünet következtében megszűnt az intézmény áramellátása. A Tündérkerti Bölcsődében hétfő délután kapcsolta le a szolgáltató az áramot, így kedden a gyerekeket nem tudták fogadni.
Miért kapcsolták ki az áramot?
A Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal közleménye szerint a kikapcsolás hátterében adminisztrációs probléma állt. A szolgáltató idén májustól áttért az elektronikus számlázásra, ám a bölcsődét fenntartó Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél technikai hiba miatt több értesítés nem érkezett meg – olvasható a város önkormányzatának tájékoztatójában.
Ennek következtében egy 18 329 forintos számla nem került be a hivatal könyvelési rendszerébe, így nem is jelentkezett tartozásként. A hivatal azonnal rendezte a hiányzó összeget, valamint kifizette a visszakapcsolási díjat is. Az intézményvezető a szülőket időben értesítette, és gondoskodott a feladatellátás megszervezéséről.
Mikor nyit újra a battonyai bölcsőde?
A szolgáltató tájékoztatása szerint a visszakapcsolás a lehető leghamarabb megtörténik. A bölcsőde várhatóan szeptember 17-én, szerdán már ismét fogadja a gyerekeket.
A fenntartó elnézést kért az érintett családoktól a kellemetlenségért.
