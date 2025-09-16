18 ezer forint nyomában: kikapcsolták az áramot a bölcsődében

A battonyai bölcsőde kedden zárva maradt, miután áramszünet következtében megszűnt az intézmény áramellátása. A Tündérkerti Bölcsődében hétfő délután kapcsolta le a szolgáltató az áramot, így kedden a gyerekeket nem tudták fogadni.

Áram nélkül maradt a battonyai bölcsőde, gyorsan meglett a probléma forrása. Illusztráció: Shutterstock

Miért kapcsolták ki az áramot?

A Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal közleménye szerint a kikapcsolás hátterében adminisztrációs probléma állt. A szolgáltató idén májustól áttért az elektronikus számlázásra, ám a bölcsődét fenntartó Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél technikai hiba miatt több értesítés nem érkezett meg – olvasható a város önkormányzatának tájékoztatójában.

Ennek következtében egy 18 329 forintos számla nem került be a hivatal könyvelési rendszerébe, így nem is jelentkezett tartozásként. A hivatal azonnal rendezte a hiányzó összeget, valamint kifizette a visszakapcsolási díjat is. Az intézményvezető a szülőket időben értesítette, és gondoskodott a feladatellátás megszervezéséről.

Mikor nyit újra a battonyai bölcsőde?

A szolgáltató tájékoztatása szerint a visszakapcsolás a lehető leghamarabb megtörténik. A bölcsőde várhatóan szeptember 17-én, szerdán már ismét fogadja a gyerekeket.

A fenntartó elnézést kért az érintett családoktól a kellemetlenségért.