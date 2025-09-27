48 perce
Áttáncoltak a városon, díszes fogatokon vonultak - galériával, videóval
Fergeteges hangulatot képesek teremteni a néptáncosok, ebben volt részünk szombaton. Olyan szüreti felvonulás és mulatság hangulatát idézték meg Battonya utcáin, lovas fogatokkal is vonulva, hogy sokan házaik elé állva várták érkezésüket, mások pedig gyalogosan, vagy kerékpáron kísérték a menetet.
A Battonyai Szivárvány Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, a Topánka néptánccsoport, a Mikes iskola táncosai, a város minden pontjáról érkező néptáncosok szombat délután, immáron 11. alkalommal fantasztikus látványt, élményt adtak a város lakóinak. Battonya, e magyar-román határ menti város életében a szüreti felvonulás 2014 óta töretlen népszerűségnek örvend.
Áttáncoltak Battonya utcáin
Rengetegen várják, készülnek, legszebb népviseletüket öltik magukra, a fogatok, a lovak gazdái is díszes megjelenésükkel érkeznek a belvárosba, hogy zenés, táncos felvonulással egy régi szép hagyományt éltessenek. Hajdanán ugyanis ennek a településnek is voltak szőlős kertjei, ültetvényei.
A 11. szüreti felvonuláson a legifjabb résztvevővel is találkoztunk, Elina csupán 2 éves, de már szüleivel élvezte a forgatag minden pillanatát.
No, ezek azok a fantasztikus pillanatok (kiváló zene a visszatérő Kisperegi Roulette Zenekar zenészeivel, finom bor és pogácsa, amit kínáltak a felvonulás megállóiban, lovas-fogatos parádé, elegancia, játékos, táncos együttlét), amelyek összekötik évről évre azokat, akik résztvevői, szervezői, támogatói a programnak.
Szüreti felvonulás BattonyánFotók: Csete Ilona
Szüreti felvonulás évtizedes hagyományuk
A csodás kora őszi idő, a szikrázó napsütés megkoronázta az eseményt, a zenekar és a népviseletbe öltözött néptáncosok garantálták a jókedvet, a hajtók részére is – megpillantottunk Mezőhegyesről érkezett lovakat, hintókat is. A felvonulók a városlakókat zenével kísért énekszóval, tánccal köszöntötték, amelybe bárki szabadon becsatlakozhatott.
A battonyaiakhoz a felvonulás végén, a városházához lóháton érkezett Sasvári Sándor színművész és lánya, akik meglepték a városlakókat egy rögtönzött, nem hétköznapi előadással, nagy tetszést aratva. A szombat este pedig a szintén hagyományos szüreti bállal folytatódott.
