Áttáncoltak a városon, díszes fogatokon vonultak - galériával, videóval

A Battonyai Szivárvány Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, a Topánka néptánccsoport, a Mikes iskola táncosai, a város minden pontjáról érkező néptáncosok szombat délután, immáron 11. alkalommal fantasztikus látványt, élményt adtak a város lakóinak. Battonya, e magyar-román határ menti város életében a szüreti felvonulás 2014 óta töretlen népszerűségnek örvend.

Battonya életében 11 éves hagyomány a szüreti felvonulás, a Mikes néptáncosai is nagyon várták az ideit. A szerző felvétele

Áttáncoltak Battonya utcáin

Rengetegen várják, készülnek, legszebb népviseletüket öltik magukra, a fogatok, a lovak gazdái is díszes megjelenésükkel érkeznek a belvárosba, hogy zenés, táncos felvonulással egy régi szép hagyományt éltessenek. Hajdanán ugyanis ennek a településnek is voltak szőlős kertjei, ültetvényei.

A 11. szüreti felvonuláson a legifjabb résztvevővel is találkoztunk, Elina csupán 2 éves, de már szüleivel élvezte a forgatag minden pillanatát.

No, ezek azok a fantasztikus pillanatok (kiváló zene a visszatérő Kisperegi Roulette Zenekar zenészeivel, finom bor és pogácsa, amit kínáltak a felvonulás megállóiban, lovas-fogatos parádé, elegancia, játékos, táncos együttlét), amelyek összekötik évről évre azokat, akik résztvevői, szervezői, támogatói a programnak.