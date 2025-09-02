50 perce
Leáll az egyik legnagyobb hazai bank
Az egyik hazai bank karbantartás miatt többnapos üzemszünetet jelentett be. Mutatjuk, mikor lesz bankszünnap, és milyen szolgáltatásokat érint.
Szeptemberben az OTP Bank tervezett karbantartást végez több ütemben, ezért három alkalommal is bankszünnapra kell készülniük az ügyfeleknek. A pénzintézet tájékoztatása szerint ilyenkor több fontos szolgáltatás átmenetileg nem, vagy csak korlátozottan lesz elérhető.
Mikor lesz leállás?
Szeptember 21-én, vasárnap, 0:00 és 16:00 között: az internet- és mobilbank egyes funkciói, például számlatörténet megtekintése, deviza utalás, gépkocsi-nyereménybetét kezelése, nem lesznek használhatók.
Szeptember 22-én, hétfőn, 0:00 és 8:00 között: szélesebb körű kiesés várható. Ez érinti a net- és mobilbankot, az OTPdirekt telefonos ügyintézést, az online termékigénylést (számlák, kölcsönök, áruhitelek), valamint a lakossági hitelekhez kapcsolódó szolgáltatásokat. Emellett a kártyás fizetés és készpénzfelvétel sem működik rövid időre. Szintén leáll az eBIZ, az Electra és a SmartBróker alkalmazás, valamint a vámpénztári rendszer.
Szeptember 25-én, csütörtök este 23:30-tól péntek hajnal 4:00-ig: újabb karbantartás zajlik, amely az internet- és mobilbankot, a vállalati alkalmazásokat és az online termékigénylést érinti.
Miért van szükség a bankszünnapra?
A bank közlése szerint a leállások a digitális rendszerek fejlesztése miatt szükségesek, amelyek hosszú távon az ügyfélélményt és a biztonságot javítják. A munkálatok összhangban vannak a Magyar Nemzeti Bank előírásaival.
Mire figyeljenek az ügyfelek?
Aki utalást, hiteligénylést vagy új termék megnyitását tervezi, mindenképp a karbantartási időszakokon kívül intézze. Az OTP több csatornán, hivatalos weboldalon, applikáción és üzenetküldésen keresztül, is tájékoztatja ügyfeleit a pontos részletekről, érdemes ezeket folyamatosan figyelemmel kísérni – hívja fel a figyelmet a 168.hu.
Készülnek a bankok az Otthon start programra
A vonatkozó jogszabály alapján szeptember elsejétől érhető el az első lakásszerzők számára az új, fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start. Az összes bank gőzerővel készült a programra, mindegyik pénzintézet honlapján látható az új támogatott hitelhez kapcsolódó aloldal. Szinte az összes banknál öt-hat év a minimális futamidő, az OTP-nél fixen hat év. A minimális kölcsönösszegben az OTP Banknál látható ötszázezer forintos belépési küszöb lehet érdekes, ami egy meglepően alacsony szint. A támogatás elindulásával együtt megérkezett a FIX 3% Startolj rá applikáció, ami segít megtervezni az első saját otthonodhoz vezető utat.
