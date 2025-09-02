Leáll az egyik legnagyobb hazai bank

Szeptemberben az OTP Bank tervezett karbantartást végez több ütemben, ezért három alkalommal is bankszünnapra kell készülniük az ügyfeleknek. A pénzintézet tájékoztatása szerint ilyenkor több fontos szolgáltatás átmenetileg nem, vagy csak korlátozottan lesz elérhető.

A bankszünnap az internet- és mobilbankot is érinti. Fotó: shutterstock.com

Mikor lesz leállás?

Szeptember 21-én, vasárnap, 0:00 és 16:00 között: az internet- és mobilbank egyes funkciói, például számlatörténet megtekintése, deviza utalás, gépkocsi-nyereménybetét kezelése, nem lesznek használhatók.

Szeptember 22-én, hétfőn, 0:00 és 8:00 között: szélesebb körű kiesés várható. Ez érinti a net- és mobilbankot, az OTPdirekt telefonos ügyintézést, az online termékigénylést (számlák, kölcsönök, áruhitelek), valamint a lakossági hitelekhez kapcsolódó szolgáltatásokat. Emellett a kártyás fizetés és készpénzfelvétel sem működik rövid időre. Szintén leáll az eBIZ, az Electra és a SmartBróker alkalmazás, valamint a vámpénztári rendszer.

Szeptember 25-én, csütörtök este 23:30-tól péntek hajnal 4:00-ig: újabb karbantartás zajlik, amely az internet- és mobilbankot, a vállalati alkalmazásokat és az online termékigénylést érinti.

Miért van szükség a bankszünnapra?

A bank közlése szerint a leállások a digitális rendszerek fejlesztése miatt szükségesek, amelyek hosszú távon az ügyfélélményt és a biztonságot javítják. A munkálatok összhangban vannak a Magyar Nemzeti Bank előírásaival.

Mire figyeljenek az ügyfelek?

Aki utalást, hiteligénylést vagy új termék megnyitását tervezi, mindenképp a karbantartási időszakokon kívül intézze. Az OTP több csatornán, hivatalos weboldalon, applikáción és üzenetküldésen keresztül, is tájékoztatja ügyfeleit a pontos részletekről, érdemes ezeket folyamatosan figyelemmel kísérni – hívja fel a figyelmet a 168.hu.

Készülnek a bankok az Otthon start programra

A vonatkozó jogszabály alapján szeptember elsejétől érhető el az első lakásszerzők számára az új, fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start. Az összes bank gőzerővel készült a programra, mindegyik pénzintézet honlapján látható az új támogatott hitelhez kapcsolódó aloldal. Szinte az összes banknál öt-hat év a minimális futamidő, az OTP-nél fixen hat év. A minimális kölcsönösszegben az OTP Banknál látható ötszázezer forintos belépési küszöb lehet érdekes, ami egy meglepően alacsony szint. A támogatás elindulásával együtt megérkezett a FIX 3% Startolj rá applikáció, ami segít megtervezni az első saját otthonodhoz vezető utat.